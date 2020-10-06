Japonya'da bilim insanları Koronavirüs'ün insan derisinde ne kadar kalabileceğini araştırdı

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Japonya’daki Kyoto Prefectural Üniversitesi Tıp fakültesi, koronavirüsün ciltte hayatta kalma süresine ilişkin bir çalışma gerçekleştirdi. Bilim insanları araştırma için 24 saat önce adli otopsi örneklerinden insan derisi alarak, ayrı ayrı Koronavirüs ve halk arasında grip olarak bilinen influenza A virüsüne maruz bıraktı.

Japonya’da yapılan yeni bir araştırma, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) insan derisinde 9 saate kadar kalabileceğini gösterdi.

Klinik Bulaşıcı Hastalıklar (Clinical Infectious Diseases) dergisinde yayımlanan çalışmanın sonucuna göre, Koronavirüs'ün ciltte hayatta kalma süresinin influenza A virüsüne kıyasla 4 kattan daha fazla olduğu tespit edildi.

İnfluenza A virüsünün deride 2 saat kalırken Koronavirüs'te ise bu sürenin 9 saate kadar çıktığı belirtildi. Araştırmacılar, "Bu sonuçlar, Koronavirüsün insan derisi üzerinde influenza A virüsüne kıyasla belirgin ölçüde daha yüksek bir stabiliteye sahip olduğunu göstermektedir" diye yazdı.

Araştırmada ayrıca, üst solunum yolu örneklerinden alınan mukusla karıştırıldığında, influenza A'nın 1.69 saat kalıcı olurken, Koronavirüs'ün ise yaklaşık 11 saat yaşadığı belirlendi.