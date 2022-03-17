Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem can kaybına yol açtı

Japonya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde en az dört kişi yaşamını yitirdi, 107 kişi yaralandı. Deprem bina ve yollarda maddi hasara yol açtı.

Japonya'nın doğusunda Fukuşima açıklarında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde en az dört kişi yaşamını yitirdi. Hükümet sözcüsü Hirokazu Matsuno, depremde 107 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Fukuşima açıklarında yerel saatle 23:36'da meydana gelen depremin merkezinin yerin 60 kilometre altında olduğunu bildirdi. Bölgede bu depremden birkaç dakika önce 6,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği, artçı sarsıntıların da devam ettiği belirtildi.

Deprem, bölgede maddi hasara yol açtı. Bölgede deprem nedeniyle otobanlarda derin çatlakların oluştuğu, mağazalarda rafların devrildiği bildirildi. Sendai kentinde Aoba Kalesi'nin duvarlarının yıkıldığı aktarıldı.

Japon demiryolları işletmesinden yapılan açıklamada, Fukuşima'nın kuzeyinde hızlı bir trenin raydan çıktığı belirtildi. 75 yolcu ve üç personelin yaklaşık dört saat trende mahsur kaldığı, ancak olayda yaralanan veya ölen olmadığı kaydedildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin Fukuşima ve Miyagi bölgelerinde tsunami uyarısı yaptı, ancak Miyagi bölgesinin İshinomaki kentinde dalgaların büyüklüğü 30 santimetre olarak ölçüldü. Bunun üzerin tsunami uyarısı geri çekildi.

Geniş çapta elektrik ve su kesintisi

Deprem başkent Tokyo'da da hissedildi. Bölgeye elektrik sağlayan enerji şirketi Tepco, deprem sonrasında Kanto bölgesinde yaklaşık 700 bini Tokyo'da olmak üzere 2 milyon haneye elektrik verilemediğini duyurdu. Tepco'dan Perşembe sabahı yapılan açıklamada ise Miyagi ve Fukuşima'da yaklaşık 30 bin haneye elektrik, 4 bin 300 haneye ise su verilemediği belirtildi.

Tepco, 2011 yılındaki depremde büyük hasar meydana gelen Fukuşima'daki nükleer santralde de durumun incelendiğini bildirdi. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Japon nükleer denetleme kurumu tarafından yapılan açıklamada, santralde olağanüstü bir durumun tespit edilmediği ifade edildi.

AFP/JD, SÖ

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