T24 LogoT24 Logo
Dünya

Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem; tsunami uyarısı yapıldı

16 Mart 2022 17:49

Japonya'da kuzey doğu kıyısında 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binaların sallandığı görüldü. Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısında bulundu.

depremjaponya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24