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Dünya

Japonya'da 5.8 büyüklüğünde deprem

Depremin 30 kilometre derinlikte kaydedildi belirtildi

22 Mayıs 2022 09:44

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima'nın İwaki bölgesinde yerel saatle 12.24'te 5,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Ajans, depremin 30 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının İbaraki, Miyagi,Yamagata'da eyaletlerinde de hissedildiği kaydedildi.

Kyodo ajansına göre Fukuşima'daki "Dai-içi" ve "Dai-ni" ile İbaraki'deki "Tokai 2" nükleer santrallerinde anormallik saptanmadı.

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