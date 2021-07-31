Japonya'da 4 bölge daha OHAL kapsamına alındı

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Japonya hükümeti, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 4 bölgede daha olağanüstü hal ilan etme kararı aldı. Ülkedeki birçok kişi, rekor seviyeye ulaşan günlük vaka sayılarının Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları sürerken ülkenin sağlık sistemini çökertebileceğinden endişe duyuyor.

Japonya Başbakanı Yoşihide Suga, Tokyo yakınlarındaki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyaletleri ile ülkenin güneyindeki Osaka kentinin OHAL kapsamına alındığını bildirdi. Tokyo ve Okinawa'da daha önceden ilan edilen OHAL de Ağustos'un sonuna kadar uzatıldı.

İçkili olan veya karaoke servisi veren barlar ve restoranlar OHAL kapsamında kapalı olacak. Alkol servisi yapmayan mekanların da 20.00'da kapanması istenecek.

Japonya'nın Tokyo kentinde ve Kansai bölgesinde yeni tip Koronavirüs daha önce ülkede görülmeyen bir hızda yayılıyor.

Halktan bir süre olabildiğince evde kalmalarını isteyen Suga, vaka sayısının daha da yükselmesinin sağlık sistemine ciddi baskı oluşturabileceğini ifade etti.