Japonya, çekilişle bir gecelik lord ve lady'ler arıyor

Japonya, ülkeye turist çekmek için Nagasaki kentindeki Hirado kalesinde bir gece ağırlayacağı bir "lord" ve bir "lady" arıyor.

Bir otelcilik şirketinin hükümetle işbirliğiyle düzenlediği kapsamında çekilişi kazanan 20 yaşın üstündeki bir çift geceyi kalede geçirecek. Konuklara geleneksel Japon yemeği sunulacak. Ninja kıyafetli belediye yetkilileri ve zırh giyen 30 gönüllü çiftin kapısında nöbet tutacak.

Hirado kalesi 1960'larda inşa edildi. Kalede, 1599'da inşa edilen orijinal kaleden eserlerin sergilendiği bir müze bulunuyor. Kaleyi inşa eden Matsura beyliği, bölgede 250 yıl hüküm sürmüştü.