T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Japonya, çekilişle bir gecelik lord ve lady'ler arıyor

Japonya, ülkeye turist çekmek için Nagasaki kentindeki Hirado kalesinde bir gece ağırlayacağı bir "lord" ve bir "lady" arıyor. Ninja kıyafetli belediye yetkilileri ve zırh giyen 30 gönüllü çiftin kapısında nöbet tutacak.

08 Nisan 2017 17:10

Japonya, ülkeye turist çekmek için Nagasaki kentindeki Hirado kalesinde bir gece ağırlayacağı bir "lord" ve bir "lady" arıyor.

Bir otelcilik şirketinin hükümetle işbirliğiyle düzenlediği kapsamında çekilişi kazanan 20 yaşın üstündeki bir çift geceyi kalede geçirecek. Konuklara geleneksel Japon yemeği sunulacak. Ninja kıyafetli belediye yetkilileri ve zırh giyen 30 gönüllü çiftin kapısında nöbet tutacak.

başvuru

Hirado kalesi 1960'larda inşa edildi. Kalede, 1599'da inşa edilen orijinal kaleden eserlerin sergilendiği bir müze bulunuyor. Kaleyi inşa eden Matsura beyliği, bölgede 250 yıl hüküm sürmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

JaponyaNagasakiHiradoNinjaKonuklaraJaponKaledeKaleyiMatsura

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24