Japonya çatırdıyor: Yanardağ püskürmelerinin ardından gelen 8.5'lik deprem yeni kaygılara yol açtı

Japonya’da 29 Mayıs’ta harekete geçen Shindake ve Sakuraji Yanardağlarının ardından ada 30 Mayıs Cumartesi günü yerel saatle 18.30’da (1130 GMT) 8.5 şiddetinde bir depremle sarsılmıştı.

Merkez üssü Ogasawara adaları olan 590km derinlikte meydana gelen deprem, Japonya’nın tamamında hissedildi.

Tokyo’da binalar sarsıldı, depremine yarattığı sarsıntı, Hindistan’ın Delhi kentinde ve Kuzey sahillerinde de hissedildi.

Deprem süresince Tokyo ve Osaka arasında sefer yapan Shinkansen hızlı tren sistemi ve bazı raylı hatlar kısa süreli olarak durdu.

Hahajima adası sakinlerinden Michiko Orita NHC Ulusal Televizyonu’na depremi; ‘’ Çok şiddetli sallandık, Budist tapınağımızın kapıları sonuna kadar açıldı, daha önce hiç bunun gibi birşey yaşamamıştım, korkunçtu!’’ diyerek betimledi ve şu an adada herşeyin yolunda olduğunu ekledi.

Depremin yarattığı hasar ve can güvenliği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Pasifik Tsunami Merkezi’nce depremin tsunami tehdidi oluşturmadığı bildirildi.

Tokyo Üniversitesi deprem uzmanı Naoki Hirata depremin yerkabuğunun çok altında gerçekleştiğini belirtti.

Hirata yaptığı açıklamada; ‘’8.5 şiddetinde bir deprem hayli büyük olmasına rağmen 590km gibi çbüyük bir derinlikte meydana geldi, şanslıyız ki çok derinde olduğu için, tsunami olasılığı çok düşüktür.’’dedi.

Deprem sonrası Fukushima ve Dai-chi Nükleer Santralleri veya diğer nükleer santrallerin işlevinde herhangi bir hasar veya düzensizlik tespit edilmediği duyuruldu.

Volkanik ve Tektonik hareketliliğin ikinci bir Fukushima felaketine yol açmasından endişe duyuluyor.

Tüm Japonya’da şu anda tadilatta veya kapalı olan toplam 40 reaktör bulunuyor.

27 Mayıs’ta bunlar arasıdan Sedai Nükleer Enerji Santralinin yeniden açılması için son izinler alınmıştı. Bu santral 2011 Fukushima felaketinden sonra işleyişe geçen ilk reaktör olacak.

Sedai Nükleer Enerji Santrali’nin iki ünitesi yeniden çalışmayı bekleyen 24 reaktör arasındaydı, Başbakan Shinzo Abe’nin Çalışma Bakanlığı mümkün olduğunça çok diğerlerinin de üretime başlamasına çalışıldığını belirtmişti.

Sedai Nükleer Santralinin açılışı, depremden bir gün önce Shindake ve Sakuraji Yanardağları’nda başlayan volkanik hareketlilik sebebiyle yeni kaygıları gündeme taşıdı.

Deprem gibi volkanik patlamaların da gidişatı önceden kestirilemiyor ve uzmanlar Japonya’nın ülke genelinde bir felaket yaşamasının bir an meselesi olduğuna dikkat çekiyor.

Inquisitr haber portalında konuyla ilgili raporda, olası bir 3.Dünya Savaşı durumunda Rus uzmanların Vladimir Putin’e Rusya’nın nükleer silahlarını süpervolkanı patlatmak üzere Yellowstone Yanardağı’na yöneltmesini salık verdiği iddia ediliyor. Peki böylesi bir savaş stratejisi mümkün olabilir mi?

Bilimadamları ‘’Böylesi bir olayın Japonya’yı ülke olarak haritadan sileceği aşırıya kaçan bir iddia olmazdı…’’ diyor ve bunun yüzde bir olasılık taşıyan bir risk olduğunu ekliyor.

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Acaba Japonları herşeyi kayıt altına almaya bu denli iten şey, olası bir yok oluşun sezgisel bilgisi olabilir mi?

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