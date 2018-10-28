Japonya Büyükelçiliği Judo Turnuvası yapıldı

ANKARA,(DHA)

Türkiye Judo Federasyonu ile Japonya Ankara Büyükelçiliği\'nin ortaklaşa düzenlediği turnuvada 11 il ve Suriye\'den 53\'ü kadın toplam 148 judoka madalya kazanmak için mücadele etti. Elde ettikleri 8 altın, 11 gümüş ve 14 bronz madalya ile Ankara turnuvadan birinci olarak ayrıldı.

Federasyon ve Japonya Ankara Büyükelçiliği\'nin katkılarıyla \'1\'inci Japonya Büyükelçiliği Judo Turnuvası\' yeni yapılan tesislerde bulunan salonda gerçekleşti. 11 il ve Suriye\'den 53\'ü kadın toplam 148 judokanın katıldığı müsabakalarda; Ankara 8 altın, 11 gümüş ve 14 bronz madalya ile birinci oldu. Dereceye girenlere madalya ve sertifikaları Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Federasyon Başkanı Sezer Huysuz\'un yanı sıra Federasyon Eski Başkanı Fatih Uysal, Japon Judo Uzmanı Eğitmen ve Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi Kenji Mitsumoto ve kurul üyeleri tarafından verildi. Müsabakalarda en iyi teknik yapan Suriyeli Halid Savadi ve Muna Haiş Büyükelçi ve Federasyon Başkanı tarafından ayrıca madalya ile ödüllendirildi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren judokalar şu şekilde:

KADINLAR:

32 Kg: 1\'inci S. Zeynep Kaygısız (Ankara)

36 Kg: 1\'inci Adalet Karataş (İzmir), 2\'nci A. Naz Özdemir (Denizli), 3\'üncü Zeynep Özmen (Ankara).

40 Kg: 1\'inci M. Nur Alkış (İzmir), 2\'nci İremsu Çankaya (Ankara), 3\'üncü Hanife İlhan (Konya), 3\'üncü Beyza Canpolat (Ankara).

44 Kg: 1\'inci Tuana Gülenay (Ankara), 2\'nci B. Ceren Doğan (İzmir), 3\'üncü Buse Uykun (K.Maraş), 3\'üncü Birgül Duman (Ankara).

48 Kg: 1\'inci Hilal Seçen (Ankara), 2\'nci K. Nur Sara (Ankara), 3\'üncü İrem Uğurlu (Kilis), 3\'üncü Betül Comart (Ankara).

52 Kg: 1\'inci A. İrem Yıldırım (Ankara), 2\'nci Cansu Tiryaki (Ankara), 3üncü Dilara Eryörük (Tekirdağ), 3\'üncü Sahra Durgut (Ankara).

57 Kg: 1\'inci Reyhan Oğuz (Denizli), 2\'nci Sahra Çetin (Denizli), 3\'üncü Kevser Dilbirliği (K.Maraş), E. Sude Akman (Ankara).

63 Kg: 1\'inci Hatice Koçyiğit (Ankara), 2\'nci Aleyna Kara (Ankara), 3\'üncü Semiha Özmen (Ankara), Sıla Ayan (Ankara).

+ 63 Kg: 1\'inci Gülbeyaz Seviş (Denizli), 2\'nci Elif Uzun (Ankara), 3\'üncü C. Yaren Polat (Tekirdağ).

ERKEKLER:

34 Kg: 1\'inci Ramazan Yıldız (İzmir), 2\'nci Ramazan Kibaroğlu (Ankara), 3\'üncü İ. Buğra Koçyiğit (Ankara), 3\'üncü Fikri Can (Ankara).

38 Kg: Selim Ilgaz (Ankara), 2\'nci Efecan Taşçı (K.Maraş), 3\'üncü Arda Güllü (Ankara), 3\'üncü E. Baki Okur (Kilis).

42 Kg: B. Efe Nar (Ankara), 2\'nci Cuma Kutlu (Ankara), 3\'üncü Veysi Güneş (İzmir), 3\'üncü Enes Uslu (K.Maraş).

46 Kg: 1\'inci Yunus Esenboğa (Iğdır), 2\'nci B. Alperen Selen (K.Maraş), A. Taha Öğütcü (Konya), 3\'üncü Ö. Faruk Akdemir (Sakaeya).

50 Kg: 1\'inci M.Ata Şimşek (İzmir), 2\'nci M. Nurettin Güllü (Ankara), 3\'üncü Beritan Yıldırım (Denizli), 3\'üncü Emir Akar (Tekirdağ).

55 Kg: 1\'inci Yücel Göker (Konya), 2\'nci Z. Efe Öcal (Ankara), 3\'üncü Yiğit Yumrutaş (Denizli), 3\'üncü Abdülkadir Çelik (Ankara).

60 Kg: 1\'inci A. İlker Turgut (Konya), Onur Duman (Ankara), 3\'üncü Mirkan Esmer (İzmir), 3\'üncü Kemal İlgar (Ankara).

66 Kg: 1\'inci Metehan Bayraktar (Ankara), Abdülkadir Koca (Ankara), 3\'üncü Ömer Ural (Denizli), 3\'üncü Eren Koçak (Karaman).

73 Kg: 1\'inci A.Kadir Acemoğulları (Kilis), 2\'nci Gökay Salman (İzmir), 3\'üncü M. Yasin Kara (Konya).

+73 Kg: 1\'inci M.Ali Akıncı (Denizli), Doğukan Oğuz (Denizli), Atakan Canpolat (Ankara).

FOTOĞRAFLI