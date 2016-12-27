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BBC Türkçe

Japonya Başbakanı'ndan Pearl Harbor'a tarihi ziyaret

ABD'nin Hawaii eyaletine giden Şinzo Abe bugün, ülkesinin 2. Dünya Savaşı sırasında 7 Aralık 1941'de saldırı düzenlediği Pearl Harbor'ı ziyaret edecek ilk Japonya Başbakanı olacak.

27 Aralık 2016 07:38

Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarihi bir ziyaret için ABD'nin Hawaii eyaletine gitti.

Gezisine eyaletteki bazı anıtları ziyaret edip saygı duruşunda bulunarak başlayan Abe bugün, ülkesinin 2. Dünya Savaşı sırasında 7 Aralık 1941'de saldırı düzenlediği Pearl Harbor'ı ziyaret edecek ilk Japonya Başbakanı olacak.

ABD, yaklaşık 2400 askerinin öldüğü Japonya'nın Pearl Harbor saldırısı sonrası savaşa girmişti.

Şinzo Abe ise saldırıda hayatını kaybeden Amerikan askerleri anısına inşa eidlen Pearl Harbor'daki Arizona Anıtı'nı ABD Başkanı Barack Obama ile birlikte ziyaret edecek.

Abe ziyareti sırasında Pearl Harbor saldırısı için özür dilemeyecek.

Japonya Başbakanı, Amerikan deniz üssüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için dua edecek ve üzüntülerini dile getirecek.

ABD Başkanı Barack Obama da bu yıl, ülkesinin 2. Dünya Savaşı sırasında 1945'te ilk atom bombasını attığı Japonya'nın Hiroşima kentini ziyaret etmişti.

Görevdeyken Hiroşima'yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı olan Obama da kullanılan atom bombası için özür dilememiş, 'hayatını kaybedenleri onurlandırmak' için kente gittiğini söylemişti.

ABD'nin Hiroşima'ya düzenlediği saldırıda yaklaşık 150 bin kişi ölmüş, ikinci atom bombasının Nagazaki'ye atılmasının ardından Japonya teslim olarak İkinci Dünya Savaşı'nda yenilgiyi kabul etmişti.

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