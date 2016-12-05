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Dünya

Japonya Başbakanı'ndan bir ilk

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, aralık ayı sonunda ABD Başkanı Obama ile Pearl Harbour'ı ziyaret edeceğini açıkladı

05 Aralık 2016 20:49

Japonya'nın 1941'deki saldırısından bu yana üssü ziyaret eden görevdeki ilk Japonya başbakanı olacak Abe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Obama'nın görev süresi dolmadan önceki son ikili toplantıyı Hawaii'deki Pearl Harbour deniz üssünde gerçekleştirmeyi kararlaştırdıklarını ifade etti.

"Savaş trajedisini asla tekrarlamamalıyız" diyen Abe, ziyaretiyle Japonya ve ABD arasında uzlaşma mesajı göndermek istediğini belirtti. İmparatorluk Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların 7 Aralık 1941'de Amerikan donanmasına düzenlediği saldırı, ABD'nin İkinci Dünya savaşına girmesine sebep olmuştu. Bu yılın başında Hiroşima'daki atom bombası kurbanları anıtını ziyaret eden Obama, bunu yapan görevdeki ilk ABD başkanı olmuştu.

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