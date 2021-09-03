Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, görevini bırakmaya hazırlanıyor

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Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, bu ay yapılacak parti liderliği seçimlerinde yeniden aday olmayacağını söyledi. Suga, döneminin sonuna işaret etti.

Suga, Japonya’nın eski başbakanı Shinzo Abe’nin sağlık sorunları nedeniyle istifasının ardından bir yıl önce göreve gelmişti.

BBC’de yer alan habere göre, Suga’nın parti liderliğine yeniden aday olmayacağını açıklaması, kamuoyu desteğinin en düşük seviyelere gelmesinin ardından geldi.

Salgın nedeniyle olağanüstü hâlde olan Japonya, Covid’in en kötü dalgalarından birini yaşarken ülkedeki aşı dağıtımının da yavaş ilerlediği belirtiliyor. Salgına rağmen Tokyo Olimpiyatları’nın gerçekleşmesi de kamuoyunda tepki çekmişti.