Japonya Başbakanı Suga, Washington'a gidiyor; Biden'la yüz yüze görüşen ilk lider olacak

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmek üzere Washington'a gidiyor. Suga, Biden'la göreve gelmesinden bu yana yüz yüze görüşen ilk dünya lideri olacak. İki liderin görüşmesinde ana gündemin Çin olması bekleniyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Japonya Başbakanı Suga ve ABD Başkanı Biden'ın görüşmesinde Çin'le ilgili konuların ana gündemi oluşturması bekleniyor.

Pekin'in Sincan Özerk Bölgesi ve Hong Kong'daki insan hakları ihlalleri ve Tayvan'da artan askeri hareketliliğinin konuşulacağı görüşmede Tayvan'daki krizin Japonya için önemli olacağı belirtildi. Çin'in bölgedeki genişlemesinin Doğu Çin Denizi'nde Japonya tarafından yönetilen ve Çin ile Tayvan tarafından hak iddia edilen Diaoyutai Adaları'ndaki topluluklar için de tehlike unsuru olduğu düşünülüyor.

Tokyo'dan yetkililer Suga'nın Biden'dan stratejik önem sahibi adalarda savunma güvencesi arayacağını söyledi.