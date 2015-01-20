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Politika

Japonya Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya Başbakanı ile görüşmesinde IŞİD'in kaçırdığı Japon vatandaşları gündeme geldi

20 Ocak 2015 23:01

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Şinzo Abe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Erdoğan’ın Şinzo Abe ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin, Japonya'nın dostu olarak Suriye'de iki Japon vatandaşının terör örgütü tarafından kaçırılmasına hassasiyetle yaklaştığına, her türlü bilgi paylamışına hazır olduğuna dikkati çektiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı.

İkili ilişkiler ve uluslararası konularda görüş teatisinde bulunulan görüşmede, Suriye'de iki Japon vatandaşının terör örgütü tarafından kaçırılmasının da gündeme geldiği öğrenildi. İki liderin bu konuda istihbarat ve bilgi paylaşımına önem verdiklerini vurguladıkları görüşme sırasında, bölgedeki kaos ortamından Türk vatandaşlarının da zarar görmüş olduklarına değinildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Japonya'nın dostu olarak konuya hassasiyetle yaklaştığına, her türlü bilgi paylamışına hazır olduğuna dikkati çekti. Görüşmede, Türkiye'nin dönem başkanı olduğu G-20'nin yanı sıra Sinop Nükleer Enerji Santrali'ne de değinildiği kaydedildi. (AA)

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