Japonya Başbakanı Abe: Olimpiyat Oyunları ertelenebilir

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Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Tokyo'da düzenlenmesi planlanan 2020 Olimpiyat Oyunları'nın Koronavirüs salgını nedeniyle "gerçek formuyla gerçekleştirilemeyecekse" ertelenmesi gerekebileceğini ifade etti.

Dün acil durum toplantısından sonra yapılan açıklamada Uluslararası Olimpiyat Komitesi, "alternatif senaryolar üzerindeki çalışmalarını hızlandıracaklarını" duyurmuştu.

Abe, bugün parlamentoda konuşurken Olimpiyatlar'ın iptal edilmesinin ihtimaller arasında bulunmadığını, ancak organizasyonun ertelenebileceğini dile getirdi. Japonya Başbakanı, "Durum o kadar zorlaşırsa oyunları ertelemekten başkan seçeceğimiz kalmayabilir" dedi.

Avusturya ve Kanada gibi ülkeler 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın bu sene gerçekleştirilmesi durumunda organizasyona katılmayacaklarını duyurmuştu.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Tokyo 2020 yetkililerinin yeni bir tarih belirlemek için çalıştığını ifade etti.

Japonya'da şu ana kadar binden fazla vaka görüldü ve 35'ten fazla kişi hayatını kaybetti.