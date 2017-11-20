Japonya Bangladeş'teki sığınmacılar için 15 milyon dolar bağışladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Kasım (DHA) - Japonya hükümeti, Bangladeş\'teki sığınmacı krizinin çözümüne destek vermek amacıyla, BM Dünya Gıda Programı\'na (World Food Programme/WFP) \"15 milyon dolar acil durum katkısı\" yaptı.

Japonya tarafından Bangladeş\'in Cox Bazaar bölgesinde zor koşullar altında yaşayan sığınmacılara destek amacıyla yapılan bağışın, WFP\'ye genel gıda dağıtımı, iş programı ve lojistik ve acil durum telekomünikasyon alanlarında kullanılacağı açıklandı. WFP temsilcisi ve Bangladeş bölge yöneticisi Christa Räder konuyla ilgili, \"Bu cömert bağıştan ötürü çok mutluyuz. Bu bağış, acil durumlardaki sığınmacılara gıda desteğine ve yaşanan sığınmacı krizine daha hızlı çözüm bulmamıza yarımcı olacak\" dedi.

WFP\'nin Ağustos ayında ülkelerindeki şiddetten kaçarak Bangladeş\'in çeşitli bölgelerine gelen yaklaşık 900 bin sığınmacının her birine gıda desteğinde bulunabilmesi için bütçede halen 55 milyon dolar eksiği olduğu belirtildi. Bölgede yaşayan yaklaşık 10 bin çocuk, kronik açlık sebebiyle sağlık desteğine ihtiyaç duyarken, şu ana kadar kamplarda yaşayan yaklaşık 600 bin insana gıda desteği sağlanabildiği ve Japonya katkısının organizasyon bütçesinin yalnızca beşte birini tamamlandığı söylendi. Gıda desteğinin yanında WFP, Japonya\'nın katkısıyla acil ihtiyaç duyulan gıda desteğini daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırabilmek için bölgeye çeşitli yol ve köprüler inşa ederken, insani yardım toplulukları için de bir kulübe inşa etti.

WFP, dünyadaki en büyük gıda destek organizasyonu olarak dünya genelinde açlıkla mücadele ediyor ve her yıl acil durumlarda gıda desteği sağlayarak 80 ülkede, yaklaşık 80 milyon insana yardım ediyor.