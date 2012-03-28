Japonya'da yüksek miktarda radyasyon alarmı!

Japonya'da 2011'de meydana gelen deprem sonucu kullanılamaz hale gelen Fukuşima Dai-ichi nükleer santralinin 2 nolu reaktöründe yüksek miktarda radyasyon belirlendi.

Nükleer santralin iç kısmında, küçük bir kamera, termometre, ışın ve su ölçü aletlerinden oluşan bir araçla dün yapılan araştırmada, 2 nolu reaktördeki radyasyon seviyesinin ölümcül olan seviyeden 10 kat fazla olduğu görüldü.

Reaktörü soğutmada kullanılan su miktarının da sanılandan az olduğu saptandı.

Tokyo Elektrik Enerji Şirketi (TEPCO) sözcüsü Juniçi Matsumoto, söz konusu radyasyon miktarının, geçen yıl 1 ve 2 numaralı reaktörlerin paylaştığı bir egzoz borusunda yapılan radyasyon ölçümleri sırasında nükleer santralde şimdiye kadar belirlenen en büyük radyasyon miktarı olan saate 10 sievertten bile yüksek olduğunun altını çizdi.

Elde edilen verilerin, felaketin nükleer santrale etkilerinin, yetkililerin reaktördeki araçları yüksek radyasyona dayanıklı hale getirmek ve santrali devre dışı bırakmak için özel ekipman ve teknoloji geliştirmesini gerektirecek kadar ciddi olduğunu gösterdiği belirtildi.

Matsumoto, "Bu son derece yüksek radyasyonda bir endoskop sadece 14 saat kadar iş görebilir. Reaktörü devre dışı bırakırken erimiş yakıtın yerini belirleme ve temizleme işlemi sırasında bu radyasyon seviyesine dayanabilecek ekipman geliştirmemiz gerek" diye konuştu.

Nükleer santraldeki 3 reaktör arasında çekirdek erimesi görülmeyen tek reaktör olan 2 nolu reaktörün şimdiye kadar yakından incelenebilen tek reaktör olduğunu belirten yetkililer, çekirdek erimesi görülen diğer 2 reaktörün durumunun daha kötü olabileceğini kaydetti.

Hidrojen patlamaları sonucu içinde bulundukları yapıların zarar gördüğü nükleer santraldeki diğer 2 reaktörün durumunun ne olduğu tam olarak bilinemiyor.

Simulasyonlar 1 nolu reaktörde bulunan daha fazla miktardaki yakıtın, diğer iki reaktöre göre çekirdekte daha fazla bozulmaya yol açtığını gösteriyor. Ancak 2 nolu reaktördeki radyasyon diğer reaktörlerdeki radyasyondan daha yüksek durumda.

Nükleer santraldeki 2 nolu reaktör odasındaki yüksek radyasyon işçilerin buraya girmesine engel oluyor. Ancak bu reaktörün bazı bölümlerine radyasyona dayanıklı özel giysiler giyen işçilerce erişilebiliyor.