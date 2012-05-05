Japonya 42 yıl sonra nükleerle vedalaşıyor

Japonya, yarından itibaren 42 yılın ardından ilk kez nükleer enerji üretmeyecek.

Ülkede çalışır durumdaki son nükleer santral olan Tomari, bakım çalışmaları için kapatılacak. Hokkaido adasındaki santralde bakım çalışmalarının en az 70 gün sürmesi bekleniyor. Tomari Nükleer Enerji Santrali'nin de kapatılmasıyla ülkede çalışır durumda hiçbir nükleer reaktör kalmayacak.

Yüzlerce Japon, ülkenin 50 nükleer reaktöründen sonuncusunun da kapatılacak olmasını kutladı. Ellerinde pankartlarla Tokyo parkında toplanan göstericiler, hükümetin, nükleer reaktörlerin kapatılması nedeniyle elektrik kesintisi olabileceği uyarılarından endişe etmediklerini belirtti.

11 Mart 2011'de meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami, Fukuşima santralinde nükleer felakete yol açmış, ülkedeki 54 nükleer santralden 17'sinin çalışması depremden hemen sonra durdurulmuştu. Ardından tüm santraller teker teker bakım ve dayanıklılık testleri için kapatıldı. Fukuşima faciasından önce ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 30'u nükleer santrallerden karşılanıyordu.

Deprem sonrasında, Fukuşima Dai-çi nükleer santralindeki erimelerin ardından kontrol için kapatılan hiçbir reaktör yeniden açılmadı. Japonya'da nükleer reaktörlerin yeniden açılması için bölge halkının onayı gerekiyor.