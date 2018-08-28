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Bilim / Teknoloji

Japonya 2020 yılında uçan araba üretecek

Proje kapsamında, uçan arabanın 2020 yılında piyasaya sürülmesi hedefleniyor

28 Ağustos 2018 00:17

Japonya, 2020 yılında üretmeyi planladığı uçan araba projesinin çalışmalarına başladı.

 Japonya'nın uçan araba projesi için Uber, Japonya Hava Yolları, Airbus, Boeing, NEC, Toyota, ANA ve Yamato firmalarının da aralarında olduğu 20 şirket, yol haritası hazırlayacak.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığının, uçan araba projesi için gelecek yıl performanslı akü, motor ve diğer ekipmanların üretilmesine destek amacıyla özel sektöre 40,4 milyon dolarlık bütçe ayırdığı belirtildi.

Proje kapsamında, uçan arabanın 2020 yılında piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

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