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Yaşam

Japonlardan, Türkiye'ye ''En iyi turizm'' ofisi ödülü ANKARA (A.A)

07 Ekim 2011 15:28

-Japonlardan, Türkiye'ye ''En iyi turizm'' ofisi ödülü ANKARA (A.A) - 07.10.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Japonya Tanıtma Müşavirliği, Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) tarafından ''JATA-Best Tourist Office'' ödülüne layık görüldü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, JATA jürisinin verdiği ödülde, turist sayısı ile yürütülen projelerdeki işbirliği seviyesi, Türkiye'deki yeni, cazip destinasyonların tanıtılması, özel promosyon faaliyetleri hususundaki kriterler göz önünde bulunduruldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Müşavirliği tarafından Türkiye'nin Japonlara dost bir ülke olarak tanıtılması, reklam faaliyetlerinin etkinliği, medya stratejileri, tanıtım faaliyetlerinin sürekliliği, söz konusu ödüle Türkiye'nin layık görülmesinde etkili oldu. Tokyo Big Sight Konferans Salonu'nda yapılan ve ülkenin Veliaht Prensi Akişino'nun da katıldığı ödül töreninde, Türkiye'nin ödülünü İzmir Valisi Cahit Kıraç teslim aldı. Öte yandan, açıklamada, yaşanan felakete ve krize rağmen Japon turistin tercihinin değişmediği, Türkiye'ye gelen Japon turist sayısının bu yıl da aynı seviyesini koruduğu belirtildi. Bakanlığın verilerine göre OECD ülkeleri içinde yer alan Japonya, 2010'un ilk 8 aylık diliminde yüzde 38.61'lik artışla Güney Kore'den sonra Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ikinci ülke konumundaydı. 2010'un Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30.57'lik artışla, OECD ülkeleri içinde, Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen Japonya, 2011 yılında da yükseliş eğilimini devam ettirdi. Türkiye, 2011'in 8 aylık döneminde 119 bin 461 Japon turisti ağırlarken, bu misafirlerin 18 bin 304'ü Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret etti.

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