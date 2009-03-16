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Bilim / Teknoloji

Japonlar'dan manken gibi robot!

Japonlar, öğretmen robotun ardından manken robot da geliştirmeyi başardı.

16 Mart 2009 02:00

Japonlar, öğretmen robotun ardından manken robot da geliştirmeyi başardı.

Japonya'daki İleri Sanayi Teknolojileri Enstitüsünden uzmanların geliştirdiği 1,58 metre boyunda, 43 kilo ağırlığındaki "Ucroa", defilelerin yıldızı olmaya aday.

Yapımı için 1,6 milyon avro harcanan "manken robot" podyumlara ilk adımını yakında atacak.

Uzman ekip, "Ucroa"nın prototipi için, araştırma verilerine dayanarak, 19-29 yaşındaki Japon kadınların yapısını inceledi. Geliştirilmesi 3 yıl alan insansı robot, verilen sesli komutları az çok yerine getirebiliyor. "Manken robot", Japonca "adın ne, kaç kilosun" gibi soruları yanıtlayabiliyor.

Japon bilim adamları kısa süre önce de yoklama yapan, gülümseyen ve azarlayan robot öğretmen geliştirmişti.

Tokyo'da okullarda denenmeye başlayan Saya adlı öğretmen robotun sadece yoklama ve "sessiz olun" gibi uyarılar yaptığını belirten uzmanlar, Saya'nın gerçek öğretmenlerin yerini alması için henüz erken olduğunu söylemişlerdi.(AA

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