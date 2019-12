-JAPONLAR'A DÖNERİ SEVDİRDİLER TOKYO (A.A) - 02.08.2010 - Japonya'da, ana malzemesi çiğ balık ve pirinç olan geleneksel yemek ''suşi''ye alternatif sunan Türk dönercilerin sayısının her geçen gün arttığı bildirildi. Başkent Tokyo'da yoğunlaşan onlarca döner ustasından birisi olan Birol Gündüz, yaptığı açıklamada, 10 yıl önce Japonya'ya geldiğini söyledi. Çiğ balık ve pirincin ana malzemeyi oluşturduğu suşinin Japonlar'ın ana yemeği olduğunu, ayrıca ziyarete gelenlerin de severek tükettiğini belirten Birol Gündüz, ''Bu yüzden suşi seven, damak tadı Türkler'le benzerlik bile taşıyamayan Japonlar, dönere kolay alışmadı'' dedi. Gündüz, Tokyo'nun hemen her caddesinde, hatta bazı ara sokaklarında küçük mekanlarda da olsa Türkler'in işletmeciliğini yaptığı dönerci görmenin mümkün olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Ben Denizliliyim. Eşim ve iki çocuğum memleketteler. Burada kazandığım parayla onları geçindirmeye çalışıyorum. Japonya'ya ilk geldiğimde bir süre ücretli çalıştım ancak, patronla anlaşamayınca ayrılıp kendi işimi yapmaya başladım. İlk yıllar kolay olmadı. Öncelikle dil sorunum vardı. Japonca'yı bilmeyen zaten burada yaşayamaz. Dil sorununu çözüp, Japonlara da döneri sevdirince işimiz kolaylaştı. Buradaki yaşam şartları o kadar zor ki Türkiye'deki koşullara hiç benzemiyor. Tek başıma, küçük, iki odalı, mütevazi bir evde oturduğum halde ödediğim ev kirası ayda 80 bin, dükkan için ise yine ayda 100 bin yen. Yani sadece bunlar için yaklaşık 2.700 TL karşılığında para veriyorum. Burası dünyanın en pahalı kentlerinden birisi. Bu nedenle 'Japonlar döneri sevmiş' diyerek, tasını tarağını toplayıp, hesap kitap yapmadan hiç kimse buraya gelmesin.'' Gündüz, dönerin yanı sıra Japonların Türk yemeklerini de sevdiklerini, kentte çok sayıda Türk lokantasının bulunduğunu ifade ederek, ''Japonlar suşiden vazgeçmez, ama döneri de sevdirmeyi başardık. Pahalılığı olmasa Japonya Türkler için cennet olur. Çünkü, burada, Avrupa'nın bazı ülkelerinde olduğu gibi Türkler'e ön yargılı yaklaşılmıyor. Japon halkı, Türkler'i çok seviyor'' dedi. -GIDA SEKTÖRÜ- Japonya Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Öner ise sadece Tokyo'da 100'e yakın dönerci, 40 civarında da Türk lokantası bulunduğunu bildirerek, Japonya'da en geçerli yatırım alanını gıda sektörünün oluşturduğunu söyledi. Öner, Japonya'da büyük çapta iş yapan 28 Türk firması bulunduğunu, bunların çoğunluğunun da gıda ve hediyelik eşya üzerine faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, ''Ama son yıllarda en fazla dönerci sayısında artış oldu. Bu da ustalarımızın maharetinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü, burada en az Türkiye'deki kadar güzel döner yapıp müşterilerine sunan ustalarımız var'' diye konuştu.