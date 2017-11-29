Japonlar sürücüsüz çalışan traktör yaptı, gelecek yıl Türkiye'de

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - JAPONYA\'da tarım makineleri üreten firma, bir çiftçinin traktörüyle yapabileceği her işi sürücüsüz yapabilen robot traktörler üretti. Deneme sürüşleri devam eden traktör gelecek yıl Türkiye\'de de test edilecek.

Bu yıl Antalya Expo Center\'da, 17\'ncisi düzenlenen Growtech Eurasia Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı\'nda sürücüsüz birçok işi yapabilen traktörler tanıtıldı. Japon firması Yanmar tarafından üretilen traktör, Antalya\'daki fuarda ilgi odağı oldu. Şirketin Türkiye\'deki yetkilisi Aykut Şengül, YT3 serisi traktörün dijital donanıma sahip birçok özelliğiyle ön plana çıktığını söyledi. Traktördeki hidro-mekanik şanzıman teknolojisinin başka traktörlerde olmadığını vurgulayan Şengül, GPS sayesinde traktörü sadece takip etmekle kalınmadığını, kaç kere sağa sola döndüğünü, kontağının açılıp kapandığında ne kadar yakıt tüketildiğini anlık görülebildiğini kaydetti.

ROBOT TRAKTÖRLER

Japonya\'da robot traktör denemeleri olduğunu belirten Şengül, traktörün insansız kullanılabildiğine dikkati çekti. Traktörün gelişmiş bilgisayar donanımına sahip olduğuna vurgu yapan Şengül, \"Örneğin 2 traktörünüz var ve 2\'si ile iş yapmak istiyorsunuz. Kendiniz bir traktörle iş yaparken, diğer traktörünüz verdiğiniz komutlarla arkanızdan işini yaparak gelecektir. Traktörünüz, verdiğiniz zamanda tarladaki işini bitiriyor. İşi bittiğinde de kendisi duruyor. Japonya\'da denemeler devam ediyor. Gelecek yıl Türkiye\'de bu denemeleri yapmak istiyoruz. Bazen şoför bulmak sorun olabilir, robot traktörler sayesinde bu sorun ortadan kalkacak\" dedi.

SAATTE 2 BİN 500 FİDE DİKEN MAKİNE

Yarı otomatik fide dikim makinesini de tanıtan Aykut Şengül, bir operatörün bu makineyi kullandığını söyledi. Makine ile saatte 2 bin ile 2 bin 500 arasında fide dikimi yapılabildiğini belirten Şengül, \"Zaman ve işçi açısından kazanç sağlıyor. Her türlü standart fideyi dikebilir. Bir günde 8 saat çalıştırabilirsiniz. 8 aydır Türkiye\'de denemesini yaptık ve satışa uygun olduğunu gördük. Bu makine 3 insan gücünde iş yapıyor\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI