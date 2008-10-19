Japonlar muz diyetini sevdi

Doğru beslenme ve tıbbi gerçekler





Beslenmek, doymak demek değildir



Radikal'de yayımlanan habere göre, Sumiko Watanabe adlı bir eczacının ’Sabah Muz Diyeti’ adlı çok satan kitabında sözünü ettiği diyette esas olan sabah kahvaltısını bir muz ve oda sıcaklığında bir bardak suyla tamamlamak. Gün boyu tok tutan muz sayesinde diğer öğünler az miktarda yeniyor. Diyet sırasında tatlı yemek yasak. Saat 20.00’den sonra herhangi bir şey tüketilmemesi ve yatağa erken girilmesi tavsiye ediliyor. Bir Japon kadın şarkıcının altı haftada yaklaşık yedi kg. verdiğini duyan Japon kadınları marketlerde muz bırakmayınca, Filipinlerden yapılan muz ithalatında da artış yaşanmaya başladı. Yetkililer, muz tüketiminde geçen yıla göre yüzde 80 oranında artış olduğunu söylüyor. Bu diyetin bilinen bir zararı yok ancak yine de doktor kontrolü olmadan uygulanmaması gerekiyor.