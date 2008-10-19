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Sağlık

Japonlar muz diyetini sevdi

Japonya’da muz diyeti çılgınlığı başladı. Muz diyetine başlamak isteyen binlerce Japon, marketlerde muz bulamamaktan şikâyetçi.

19 Ekim 2008 03:00

Japonya’da muz diyeti çılgınlığı başladı. Muz diyetine başlamak isteyen binlerce Japon, marketlerde muz bulamamaktan şikâyetçi.

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Radikal'de yayımlanan habere göre, Sumiko Watanabe adlı bir eczacının ’Sabah Muz Diyeti’ adlı çok satan kitabında sözünü ettiği diyette esas olan sabah kahvaltısını bir muz ve oda sıcaklığında bir bardak suyla tamamlamak. Gün boyu tok tutan muz sayesinde diğer öğünler az miktarda yeniyor. Diyet sırasında tatlı yemek yasak. Saat 20.00’den sonra herhangi bir şey tüketilmemesi ve yatağa erken girilmesi tavsiye ediliyor. Bir Japon kadın şarkıcının altı haftada yaklaşık yedi kg. verdiğini duyan Japon kadınları marketlerde muz bırakmayınca, Filipinlerden yapılan muz ithalatında da artış yaşanmaya başladı. Yetkililer, muz tüketiminde geçen yıla göre yüzde 80 oranında artış olduğunu söylüyor. Bu diyetin bilinen bir zararı yok ancak yine de doktor kontrolü olmadan uygulanmaması gerekiyor.

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