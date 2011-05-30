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Dünya

JAPONLAR HÜKÜMETE GÜVENMİYOR TOKYO (A.A)

30 Mayıs 2011 13:40

-JAPONLAR HÜKÜMETE GÜVENMİYOR TOKYO (A.A) - 30.05.2011 - Japonya'da yapılan kamuoyu yoklaması, Japonların dörtte üçünden fazlasının ülkelerindeki nükleer santral felaketinde hükümetin verdiği bilgilere güvenmediğini gösterdi. Fuji Televizyonu tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 81'i Fukuşima nükleer santralindeki patlamalarla ilgili hükümetin verdiği bilgilere güvenmediğini söyledi. Katılımcıların yüzde seksen beşi ise santrali işleten şirketin krizle başa çıkmada zayıf kaldığını söyledi.    Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinde Fukuşima nükleer santrali zarar görmüştü. Fukuşima'daki patlama, Çernobil'den sonraki en büyük nükleer kaza olarak nitelendirilmişti.

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