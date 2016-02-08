Japonlar dünyanın en yüksek binasını yapacak

Japonya başkent Tokyo'ya dünyanınn en yüksek ve uzun binasını inşa etmek için kolları sıvadı. Bin 700 metre uzunluğunda olacak olan 'Sky Mile kulesi', inşası bittiğinde dünyanın en uzun binası olacak. 2045 yılında bitmesi öngörülen binada 500 bin kişi yaşayacak.

Radikal'de yer alan haberde, ilginç ve teknolojik buluşlarla günlük yaşama kolaylık kazandıran Japonlar, şimdi de dünyanın en yüksek binasını yapmak için kolları sıvadı.

Başkent Tokyo’nun güneybatı bölgesindeki Tokyo Körfezi’ne inşa edilecek bin 700 metre uzunluğundaki ‘Sky Mile Kulesi’, şu an dünyanın en uzun binası olan Dubai’deki 828 metrelik Burç Halife’nin iki katı yüksekliğinde olacak. 2045 yılında tamamlanacağı açıklanan devasa kulenin 500 bini aşkın kişiye ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor. Sahile yakın yerlerde yaşayanların tayfun, deprem ve tsunami gibi olaylarla karşı karşıya kaldığını belirten yetkililer, projelerine en yüksek talebin bu bölgeden geldiğini açıkladı