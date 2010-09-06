Japonlar baklavayı tanıttı

T24- Türklere olan yoğun sevgileri ile bilinen Japonlara, İstanbul'daki turizm mekanlarını anlatmak için çekimler yapan J-Planning belgesel ekibi, programlarının bir bölümünde ünlü bir firmanın satış mağazasına konuk oldu ve baklavanın nasıl yapıldığını gösterdi.



NTV'de yer alan habere göre, İstanbul'un tarihi mekanları ve lezzet noktalarının harika olduğunu belirten programın yapımcısı Tamami Dobashi, ''Baklavalarının serüveni kadar lezzeti de bizleri büyüledi. İstanbul'daki harika mekanlardan biri de burası ve doğru bir karar vermişiz'' dedi.