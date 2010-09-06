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Yaşam

Japonlar baklavayı tanıttı

Japonya'nın en çok izlenen televizyon kanallarından biri olan BS Japon televizyonu, Japonlar için İstanbul'daki turizm noktalarını tanıttığını programda baklavaya yer verdi.

06 Eylül 2010 03:00

T24- Türklere olan yoğun sevgileri ile bilinen Japonlara, İstanbul'daki turizm mekanlarını anlatmak için çekimler yapan J-Planning belgesel ekibi, programlarının bir bölümünde ünlü bir firmanın satış mağazasına konuk oldu ve baklavanın nasıl yapıldığını gösterdi.


NTV'de yer alan habere göre, İstanbul'un tarihi mekanları ve lezzet noktalarının harika olduğunu belirten programın yapımcısı Tamami Dobashi, ''Baklavalarının serüveni kadar lezzeti de bizleri büyüledi. İstanbul'daki harika mekanlardan biri de burası ve doğru bir karar vermişiz'' dedi.

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