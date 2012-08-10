Japonlar anne karnındaki bebeğin 3D çıktısını aldı

Japonya'da hayata geçirilen yeni bir uygulama sayesinde, anne karnında ultrasonla çekilen siyah beyaz fotoğraflar yerini 3D yazıcı ile üretilen model tasarımlara bırakıyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; geçtiğimiz ay Pasotec mühendislik şirketi ve Hiroo kadın doğum kliniğinin ortak girişimiyle geliştirilen bu hizmet, ultrasona benzer bir yöntem kullanıyor. X-Ray'in fetüs için zararlı olmasından ötürü kullanılan MRI (vücudun içinin resmini çizmek için yüksek frekanslı radyo dalgalarını kullanan Magnetic Resonance Imaging teknolojisi) taramaları sayesinde anne karnındaki bebeğin bio-texture modellemesi yapılıyor. Görüntüyü 3 boyutlu bir şemaya çeviren bu aşamayı, bir 3D yazıcıya aktaran Japonlar, fetüsün üç boyutlu ve krem rengi plastik bir çıktısını elde edebiliyor.

Sonuç olarak kopyalanan fetüs, annenin karnındaki gibi kremsi bir şeffaflık içerisinde sunuluyor. Elde edilen görüntünün çözünürlüğü çok yüksek olmasa da pek çok anne böyle bir teknolojiden faydalanabildikleri için oldukça memnun.

Aileler bu hizmeti satın alabilmek için yaklaşık bin 275 dolar ve MRI çekimlerinin bedelini ödüyor.

Benzer bir yöntemle vücuttaki organların 3D yazıcıdan alınan plastik çıktıları tıbbi eğitimler için kullanılıyor. Ancak anne karnındaki fetüsün böyle bir çıktısını alma fikri ilk defa Japon firmasının aklına gelmiş görünüyor.



3 boyutlu yazıcı nedir?



3 boyutlu yazıcılar sayesinde, 2 boyutlu dijital çizimler, 3 boyutlu nesnelere dönüştürülebiliyor. 1980’lerden beri sanayi sektöründe ve araştırmalarda kullanılan 3 boyutlu yazıcılar, fiyatlarının çok yüksek oluşu ve büyük boyutları nedeniyle piyasaya çıkamıyordu. Son 10 yılda giderek popüler hale gelen 3 boyutlu yazıcılar kullandıkları özel malzemeleri ardışık katmanlar şeklinde sıralayıp 3 boyutlu cisimler oluşturuyor.

Fiyatlar henüz tüketici için pahalı olsa bile şirketler için uygun düzeye inmeye devam ediyor. Son dönemde dişçilik, mimarlık, havacılık, ayakkabı sanayii gibi birçok sektörde bu teknoloji kullanılabiliyor.