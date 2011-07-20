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Dünya

JAPONLAR "KLİMALI CEKETLE" SERİNLİYOR TADA (A.A)

20 Temmuz 2011 19:49

-JAPONLAR "KLİMALI CEKETLE" SERİNLİYOR TADA (A.A) - 20.07.2011 - Fukuşima nükleer santralinde meydana gelen kaza, Japonların bu yaz "klimalı ceketle" serinlemesine neden oluyor. Havai gömleğinden ve bikiniden daha az "çekici" olsa da kazadan beri yetkililerin şirketlere elektrik tüketimini yüzde 15'e kadar azlatmaları talimatı "klimalı cekete" rağbeti artırdı. Kısıtlamaya giden bazı şirketler, ışık ve teçhizatta tasarruf ve çalışma saatlerinde değişiklik yaparak talimata uymaya çalışırken, bazı şirketler çözümü çalışanlarına bu ilginç ceketi giydirmekte buldu. Ceketin yaratıcısı Hiroşi İçhigaya, "Bir yeri tamamen soğutmak gereksiz, insanların serinliği hissetmeleri önemli" diye konuştu. Sony'de çalıştığı dönemde elektrikten tasarruf eden klima sistemi araştırırken bir cekete dışardaki havayı pompalayan iki küçük vantilatör yerleştiren eski mühendis Hiroşi İçhigaya, pille çalışan klimalı ceketin, kravatı ve ceketi çıkarmaktan çok daha etkili olduğunu vurguladı.

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