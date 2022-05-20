Japon Youtuber, Erdoğan'ı teyitledi: Böyle bir Japon atasözü yok

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Türkiye'de yaşayan Japon Youtuber Yoshi Enomoto, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iddia ettiği gibi "Düşmanınız dahi olsa iplikle bağı sıkı tutun, koparmayın. Gün olur o bağ size tekrar lazım olur" diye bir Japon atasözü olmadığını belirtti.

Twitter üzerinden Erdoğan'ın açıklamasının ilgili bölümünü alıntılayarak İngilizce olarak, "Sevgili Cumhurbaşkanı, Japonca olarak internette defalarca arattım. Hatta birkaç Japon atasözü sözlüğüne bile baktım. Ancak böyle bir Japon atasözü bulamadım. Saygılarımla" yazdı.

Sıkça Japonya'yla ilgili yanlış iddiaları düzelten paylaşımlar yapan Enomoto, "Uzun zamandır sosyal medyada paylaşılan "Japon" atasözleri ile mücadele ediyorum çünkü gördüğüm kadarıyla %90'ı gerçek değil. İnsanlar da Japon atasözü olduğunu düşünüp paylaşmaya devam ediyor. Yayılan bilgilerin doğruluğu kontrol etmek bizim elimizde" ifadelerini kullandı.

Perşembe akşamı yaptığı paylaşımdan sonra Twitter'da "Yoshi", "Japon" ve "Silivri" ifadelerinin çok paylaşılanlara girmesiyle Enomoto, "Bir dakika neden beni korkutuyorsunuz. Ne kötü bir şey söyledim ne de saygısızlık yaptım. Bir şey olacağını sanmıyorum ama çok fazla yazdığınız için biraz endişelendim" paylaşımında bulundu.

Erdoğan, perşembe günü gençlerle yaptığı buluşmada, "Japonların bir atasözü var: 'Düşmanınız dahi olsa iplikle bağı sıkı tutun, koparmayın. Gün olur o bağ size tekrar lazım olur" demişti.