Japon YouTuber, "Böyle bir Japon atasözü yok" dedi, Özgür Demirtaş'tan yanıt geldi

Youtuber Yoshi Enomoto, ekonomist Özgür Demirtaş’ın 2018 yılında "Japon atasözü" diyerek yaptığı paylaşıma "Böyle bir Japon atasözü yok" diye yanıt verirken, Demirtaş da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve sözü beğendiğini, köşe yazısında görerek paylaştığını söyledi.

Ekonomist Özgür Demirtaş’ın 2018 yılında attığı Tweet gündem oldu. Japon Youtuber Yoshi Enomoto, Demirtaş’ın ‘Japon atasözü’ olarak paylaştığı, "Pirincin içindeki siyah taştan değil; beyaz taştan korkacaksın" sözünü alıntılayarak, "Yok böyle bir Japon atasözü" dedi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Özgür Demirtaş şunları söyledi:

"Bundan yaklaşık 3-4 yıl önce bir köşe yazısında konuyla alakasız bir bölümde bir söz okumuş ve çok beğenmiştim. Anlamlı ve derin bir söz idi. Hoşuma gitti ve aynı şekilde paylaştım. Bu elbette benim kendi yazdığım bir şey değil bir köşe yazısında okuduğum bir konu idi. Sonra 4 yıl sonra Japon arkadaşımız bunun Japon Atasözü olmadığını yazmış. Doğrudur, ben Japonya'da yaşamadım. Twitin altı da Özgür Demirtaş trolleri ve 'Ooo fırsat doğdu diyenlerle dolmuş. Sanmışlar ki ben bunun bir Japon Atasözü olduğunu uydurmuşum :)

Halbuki bunu bir köşe yazısında okuduğuma yemin edebilirdim. Ama aradan da 4 yıl geçmiş nasıl hatırlamalıyım nereden okuduğumu dedim... Neyse sonra hatırladım. Bazen ekonomi yazıları yazan bir yazardı, o yüzden okumuştum! Hafızamı zorladım ve sadece onu bulmadım! Buyurun: Ben twiti 2018'de atmışım o yüzden benden önce bunu yazan yerler önemli: Sene 2016 Köşe yazısı...

Bu seferde bir Reha Muhtar sene 2015 Köşe yazısı...

Sonuçta söz gerçekten çok anlamlı bir söz. a) Ben sadece sözü yazsam, SENİN Mİ bu söz kaynak yaz denir. b) Anonim yazsam, anonim değil denir. c) Sözü okuduğum gazete yazısını yazmışım. Bir Özgür Demirtaş linci daha kursağınızda kaldığı için özür dilerim..."