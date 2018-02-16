Japon yatırımcılar Coincheck borsası için yasal işlem başlattı

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Şubat (DHA) – Yatırımcılar, Japon kripto para borsası Coincheck’e karşı yasal işlem başlattı.

Japonya’nın başkenti Tokyo merkezli kripto para birimi borsası Coincheck, geçen ay bilgisayar korsanlarının saldırısına uğramış ve borsa 530 milyon dolar değerinde, sanal para birimi NEM kaybetmişti. Olayın ardından platform, ileri bir kaybı önlemek adına yasal para ve kripto para birimleri işlemlerini kapatmıştı.

Ccn.com’da yer alan habere göre yen işlemlerinin Salı günü tekrar açılması fakat kripto para birimleri işlemlerinin halen kapalı olmasıyla yatırımcılar, Tokyo Bölge Mahkemesi’ne başvurarak Coincheck hakkında yasal işlem başlattı. Yatırımcılar ayrıca Coincheck’ten dondurmuş olduğu fonları tekrar işleme açana dek, yılık yüzde beş faiz işletilmesini istedi.

NEM Vakfı başkanı Lon Wong, gerçekleşen saldırıyı \"dünya tarihinin en büyük hırsızlığı\" olarak nitelendirmiş ve saldırının ardından yapılan araştırma, Coincheck’in çoklu imzalı cüzdanlar ve soğuk depolama kullanmadığı, bunun yerine bütün NEM fonlarını aynı cüzdanda sakladığı ve böylece sanal para birimini siber saldırılara daha savunmasız bir durumda bıraktığı ortaya çıkmıştı. Saldırıdan yalnızca XEM yatırımcıları etkilenmiş ve Coincheck 26 bin yatırımcıya tam geri ödeme sözü vermişti.

Saldırı Japonya’nın diğer yetkili kurumlarının da dikkatini çekerken, Japonya Finans Hizmetleri Ajansı diğer kripto para birimleri borsalarının da konuyla ilgili inceleneceğini duyurdu. Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, kripto para birimleri denetlemelerine yapılacak olan yaklaşımı, “Yenilikçiliğin geliştirilmesi ve kripto para birimleri borsalarındaki yatırımcıların korunması arasında düzgün bir denge” olarak tanımladı.

Yasal işlemler devam ederken Japonya’da kripto para birimi yatırımlarında bir azalma gözlemlenmedi. Bugün Tokyo Bölge Mahkemesi’nde başlatılan davanın ikinci aşaması 27 Şubat’ta gerçekleşecek ve yatırımcılar platformda yer alan dondurulmuş fonların taminatını isteyecek.