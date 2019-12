Japon yardımsever Miyazaki ülkesine uğurlandı

T24 -

'Acımız kalbimizde'



Devlet Konukevi'ndeki törene, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği yetkilisi Büyükelçi Doğan Akdur ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kiyoshi Araki ile diğer yetkililer katıldı.Törende konuşan Akdur, Van'da 9 Kasım gecesi yaşanan depremde enkaz altından çıkartılan fakat yaşamını yitiren Miyazaki'nin naaşı huzurunda toplandıklarını belirterek, deprem felaketinde yardım elini uzatmak için Türkiye'ye gönüllü gelen ve insanlık uğruna canını feda eden Miyazaki'nin akıbetinin Türk milletinin kalbini derinden sızlattığını söyledi.Miyazaki'nin fedakar ve yardımsever ruhuyla herkese unutulmaz bir insanlık dersi verdiğini ve Türk-Japon ilişkilerinde daima izi kalacak bir dostluk örneği gösterdiğini ifade eden Akdur, ''Bu duygu ve anlayışla naaşını Japonya'ya göndermeden önce burada bir tören düzenlemeyi bir vefa borcu saydık'' dedi.Türk-Japon halkları arasındaki bu geleneksel dostluğun çok anlamlı insani dayanışma örnekleriyle dolu olduğunu dile getiren Akdur, geçen mart ayında Japonya'daki deprem ve tsunaminin Türkiye'de derin bir üzüntü yarattığını ve Türk halkının da imkanlarını seferber ederek Japon halkının yardımına koştuğunu vurguladı.Türkiye depremle sarsıldığında Ankara'daki Japon Büyükelçiliğinin, Japonya'nın her türlü desteğe hazır olduğunu bildiren ilk yabancı temsilciliklerden biri olduğunu ifade eden Akdur, ''Bizleri çok duygulandıran bu yardımlarınız için Japon halkı ve hükümetine şükranlarımızı sunmak isteriz. Dr. Miyazaki'nin öyküsü zihnimizde her zaman ayrı sembolik bir anlam taşıyacaktır. Türk milleti onu her zaman bir insanlık kahramanı olarak anacaktır'' diye konuştu.Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kiyoshi Araki de Van'daki depremin acısını kalplerinde hissettiklerini belirterek, bu genç yurttaşlarının kaybının kendileri için çok üzücü olduğunu söyledi.Bu olayın, iki ülkeyi birbirine daha da bağladığını dile getiren Araki, törenin düzenlenmesi konusunda yardımcı olanlara teşekkür etti.İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da Türkiye ve Japonya arasında kökleri çok derin bir dostluk bulunduğuna işaret ederek, bu dostluğun acılı günlerde yoğun bir şekilde paylaşıldığını bildirdi.Japonya'nın, deprem ve diğer afetlerin sık yaşandığı bir ülke olduğunu dile getiren Mutlu, ''İnsanlık duyarlılığı noktasında yardımlaşmaya değer veren bir ülke. Bu özelliği itibarıyla Van'da yaşanan depremden hemen sonra Japon Büyükelçiliği, yardıma hazır olduğunu belirten önemli dış temsilciliklerden biri olmuş ve akabinde yardımlarını sürdürmüştür. Biz de üzerimize düşen görevi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz, Miyazaki'yi törenle ülkesine uğurluyoruz. (Japon ulusunun başı sağolsun) diyoruz'' dedi.Mutlu, Japonya ve Türkiye'nin deprem hatlarında yer almasından dolayı bu tarz doğal afetlerden kaçışın mümkün olmadığını vurgulayarak, Japonya ile depreme ilişkin bilgilerin paylaşılması konusundaki işbirliğinin artmasını diledi.Konuşmaların ardından, Miyazaki'nin Japon bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu.Miyazaki'nin cenazesinin THY'nin tarifeli uçağıyla Tokyo'ya gönderileceği bildirildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da çelenk gönderdiği törende, Türk bayrağının yanına Japon bayrağının asıldığı görüldü.