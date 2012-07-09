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Japon Yakuza mafyası İstanbul’a ofis açtı, Japonya'ya uyuşturucu taşıyor

Birleşmiş Milletler, dünya üzerinde uyuşturucu maddelerin üretim ve dağıtım bölgelerini ele aldığı 2012 yılı raporunu yayınladı

09 Temmuz 2012 13:03

Dünyanın en acımasız örgütlerinden Japon Yakuza mafyası İstanbul’a ofis açtı. Ejderha dövmesiyle ünlü örgütün, İran’dan aldığı uyuşturucuyu Japonya’ya gönderdiği belirlendi.
 
Birleşmiş Milletler, dünya üzerinde uyuşturucu maddelerin üretim ve dağıtım bölgelerini ele aldığı 2012 yılı raporunu yayınladı.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; 112 sayfalık raporda Türkiye’nin dünya uyuşturucu ticaretinde önemli bir bölge olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye’de 13 ton eroin ele geçirildiğinin yazıldığı raporda “En fazla eroin İran’da 33 ton eroin geçirildi. Türkiye’deki eroin ise dünya üzerinde ele geçirilen uyuşturucuların yüzde 16’sına eşit” yorumu yapıldı.

Türkiye’de ele geçirilen eroin oranında azalma gözlendiği kaydedilirken Türk polisinin uyuşturucu kaçakçılarına karşı sert uygulamalarının İngiltere’deki uyuşturucu dağıtımını da azalttığı belirtildi.

Raporda, “İranlı organize suç örgütleri, metamfetamin ticaretine dahil olmaya başladı. Japon Yakuzalar İstanbul’daki şubelerinden, İran mafyasıyla birlikte bu ülkede üretilen metamfetaminleri Türkiye üzerinden Japonya’ya kaçırıyor” açıklaması yer aldı.

Raporda öne çıkan noktalar şu şekilde:

Türkiye’de ele geçirilen haşhaşta artış var. 2009’da 10 tonluk haşhaş ele geçirilirken 2010’da bu oran 29 ton.

Uyarıcı ve halüsinasyon görmeye neden olan metamfetamin (meth) en çok Türkiye’de ele geçirildi. Türkiye’de 126 kilogram meth ele geçirilirken ikinci sırada 124 kg ile İsveç yer aldı. İki ülkenin oranları, Avrupa’da ele geçirilen metamfetaminin yarısına eşit.

Depresyon ve psikolojik rahatsızlıklara sebep olan ekstazinin yaygın olarak görüldüğü ülkeler, Fransa, Almanya, İngiltere ve Türkiye. Fakat ekstaziye en çok rastlanan ülke Hollanda.

Dünyada ekstazi üretilen laboratuvarların azaldı. Kanada ve Türkiye’de ekstazilerin de üretildiği yasadışı laboratuvarların varlığı hakkında raporlar var.

Eroin üretimi artık Türkiye’de değil Afganistan’da yapılıyor.

Uyuşturucu ticareti ile silahlı terör örgütlerinin ilişkisi öne çıktı. Buna Kolombiya’daki FARC ve Türkiye’de eroin kaçakçılığı yaparak kendini finanse eden PKK örnek gösterilebilir.


Ejderha dövmeli örgüt


Ejderha dövmeli örgüt Japonya’da 300 yıllık bir geçmişe sahip olan Yakuza mafyası, dünyanın en kuvvetli organize suç örgütleri arasında yer alıyor. Katı kuralları ve organize yapılarıyla tanınan örgütün aktif 102 bin 400 üyesi bulunuyor.

Yamauchi-gumi, Sumiyoshi-kai, İnagawa-kai ve Kodo-kai adında 4 ayrı fraksiyonu olan Yakuza mafyası Japonya’daki tüm kentlerde aktif olarak faaliyet gösteriyor. Raporlara göre belediye başkanlarının arkasındaki isim olan bu mafya grubu her bir kenti istediği gibi yönetiyor. Yakuza’ların en büyük özelliği ise vücutlarında taşıdıkları dev ejderha dövmeleri.

Üyelerinden birinin hata yapması sonucunda hataya neden olanın bir parmağı, “örgüte bağlılık” göstergesi olarak feda ediliyor.

Yakuzalar geçen yıl Japonya’yı vuran deprem ve tsunami felaketinden sonra bölgeye gıda ve barınma yardımında bulunmuştu.

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