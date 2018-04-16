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Japon uzmandan, yaşlılara ayak masajı

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Germencik Belediyesi'nce geçen yıl hayata geçen 'Yaşlı Dostu Germencik' (YADEM) projesi kapsamında Japonya'dan gelen Mariko Ito, ülkesinde uyguladığı ayak banyosunu buradaki yaşlılara da uyguladı

16 Nisan 2018 14:53

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Germencik Belediyesi\'nce geçen yıl hayata geçen \'Yaşlı Dostu Germencik\' (YADEM) projesi kapsamında Japonya\'dan gelen Mariko Ito, ülkesinde uyguladığı ayak banyosunu buradaki yaşlılara da uyguladı.
Germencik\'in Kent Meydanı Kültür Evi\'ndeki YADEM\'de, 60 yaş ve üzeri kent sakinlerine Japonya\'da rahatlama amacıyla uygulanan ayak banyosu yaptırıldı. Japon Mariko Ito, gönüllü  olarak bu hizmeti Germenciklilere sundu. Ito, \"Bizler ayakların ısınması ve kan dolaşımını düzenlemesinin yanı sıra vücuda oksijenin dağılmasına yardımcı olan Aşiyu yöntemini uyguluyoruz. Kimseden de hiçbir para almıyoruz. Çünkü biz Japonlar, Türkiye\'yi çok seviyoruz. Ben Japonya\'da da yaşlılara her zaman bu masajı yapıyorum. Ben insanları çok seviyorum\" dedi.
Germencik Belediye Başkanı MHP\'li Ümmet Akın, \"Germencik ilçemizde yaşayan özellikle yaşlı vatandaşlarımızın sağlığı ve yaşam tarzını daha iyi seviyelere getirebilmek adına bu tarz çalışmalar yapıyoruz. Projemizin başlangıç aşamasında geçen yıl, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği Kent Meydanı Kültür Evimizde YADEM\'in açılışını gerçekleştirmiştik. Yaşlılığa bağlı olarak 60 yaş ve üzeri tüm Germencik\'te yaşayan vatandaşlarımız, yaşlanmanın biyolojik, psikolojik, ekonomik ve sosyal anlamda tüm alanlarının incelenmesi adına bu hizmetten faydalanıyorlar. Bu yıl Japonya\'dan gelen 2\'inci kafilemizi Germencik\'te ağırlıyoruz. Daha evvel dünyaca ünlü Japon uzman Hiroshi Nakajima, ilçemizde biyolojik yaş ölçümleri yaparak onların yaşına uygun egzersiz hareketlerini uygulamalı olarak göstermişti. Bu defa ise Japonya\'da bilinen Aşiyu yöntemini Mariko Ito hanımefendi yaşlılarımıza uygulamalı olarak anlattı. Bu etkinlikte başta Mariko hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Germencik YADEM bu tür etkinliklerini sürdürerek herkesle iç içe ve herkesin yanında olmaya çalışacaktır\" dedi.
Projeden sorumlu YADEM\'de görevli gerontolog Sıla Ayan ise \"Bir yıl önce başlattığımız projemiz kapsamında şu an sayısı 4 bini aşan yaşlımıza hizmet veriyoruz. Bu ağ genişledikçe gönüllü bir şekilde insani değerlere dayanan bu hizmetler anlaşıldıkça uluslararası alanda da giderek artan ilgi buluyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor\" dedi.

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