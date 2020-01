Japon uzman: Akdeniz de 7.3'e hazır olun!

Japon deprem uzmanı Yoshinor Morikawi, Akdeniz’de son günlerde yaşanan deprem hareketliliğinin normal olmadığını belirterek, bölgede gelecek 5-10 yıl içinde Dichter ölçeğine göre 7.2 ve ya 7.3 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceğini söyledi.

Antalya Afet Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından ’Deprem afetine hazır mıyız?’ başlığıyla düzenlenen toplantı, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde gerçekleştirildi. Vali Ahmet Altıparmak’ın da hazır bulunduğu toplantıya kaymakamlar, ilçe belediyeleri, kamu kurumlarının il yöneticileri katıldı. Toplantıda, Japon deprem uzmanı ve yüksek mimar Yoshinor Morikawi katılımcılara deprem konusunda bilgi verip, tavsiyelerde bulundu. Aynı zamanda Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Genel Sekreteri de olan Yoshinor Morikawi’ye, Sezer Proje Mimarlık Mühendislik Müşavirlik firmasından inşaat yüksek mühendisi Bora Sezer eşlik etti.

Japonya’daki tsunami felaketinde Türkiye’nin çok ciddi yardımlarını gördüklerini ve Van depreminde de aynı hassasiyetle Türkiye’nin yanında olmaya çalıştıklarını belirten Morikawi, Türkiye’de özellikle okullar başta olmak üzere birçok ilde deprem öncesi, anı ve sonrasına ilişkin neler yapılması gerektiği konularında Japonya’nın tecrübelerini de içine alan eğitim çalışmaları yürütüklerini açıkladı.

55 ilde deprem riski

20 yıldır Türkiye’de yaşadığını anlatan Yoshinor Morikawi, Türkiye’nin 81 ilinden 55’inin deprem riski açısından birinci sınıf tehlikeli bölgede olduğunu, buralarda 18 milyonu aşan inşaat varsa yüzde 67’sinin kaçak olduğunu söyledi. Marmara, İzmir- Denizli, Fethiye- Antalya, Erzincan- Erzurum- Van bölgelerinin başlıca risk taşıdığına değinen Yoshinor Morikawi, hem Japonya hem Türkiye’nin her an deprem olabilir düşüncesiyle hareket ederek her an hazır olmaları gerektiğine dikkat çekti.

Antalya’da Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş’tan oluşan batı bölgesinin deprem açısından daha çok risk taşıyan alanlar olduğunu dile getiren Yoshinor Morikawi, bölgedeki büyük depremlerin aralıklarına bakıldığında 284 yıl arayla olduğunun görüldüğünü, en son 1743’te büyük deprem yaşayan bölgenin 2027’ye kadar yine büyük bir deprem yaşabileceğini anlattı. Yakın tarihte bir depremin sözkonusu olabileceğini kaydeden Yoshinor Morikawi, "Tabii tam bilmek mümkün değil ama hazır olunsa iyi olur" dedi.

Deprem yarın da olabilir

Akdeniz’de son günlerde sık aralıklarla yaşanan depremlerin de sorulduğu Yoshinor Morikawi, net bir tarih söylemenin mükün olamayacağını, ancak gelecek 5-10 yıl içinde 7.2 ve ya 7.3 gibi büyüklükte bir deprem yaşanabileceğini söyledi. Morikawi, "Yarın da olabilir" dedi.

Depremlerin büyüklükleri ve binaların yapı içeriklerine göre karşılaştırmalı hasar oranlarını da anlatan Yoshinor Morikawi, Türkiye’deki binalarda en önemli hatalardan birinin giriş kısmındaki kolonların yeteri derecede güçlü oluşturulamaması olduğunu belirterek, bu yüzden yaşanmış birçok depremde de görüldüğü üzere, binaların alttan çökmesi ya da alt kısmı çökmüş ancak üst kısımlarında hasarsızlık gibi yüzlerce örnek olduğunu dile getirdi.

Yaşam üçgeni

Morikawi, deprem anında yaşam üçgeni olarak adlandırdığı sistemi de anlattı; yatak, dolap gibi büyük eşyanın daha çok duvar kenarları yerine ortada olması gerektiğini, bu eşyanın yıkılan duvar ile arada yaşam alanları bırakabileceğini söyledi. Morikawi, su şişesi, deprem çantası ve toz maskesinin de hazır bulundurulması gerektiğinin önemine değindi