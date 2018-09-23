Japon uzay aracı asteroide indi

Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gezginci 1A" ve "Gezginci 1B" adı verilen araçların, yer çekimi kuvvetinin zayıf olduğu Ryugu'nun yüzeyine başarılı bir şekilde indiğini duyurdu.

JAXA ayrıca, Twitter'dan 2 gezginci aracın bir kilometre genişliğindeki Ryugu'nun yüzeyinden çektiği fotoğrafları da paylaştı.

Ryugu'ya 3,5 yıllık yolculuğun ardından haziran ayında ulaşan Hayabusa 2'nin, çalışmalarını tamamlayarak aldığı numunelerle 2020'nin sonlarında dünyaya dönmesi öngörülüyor.

Hayabusa 2'nin ilkel bir tür astreoid olan Ryugu'dan topladığı numunelerden Güneş Sistemi'nin oluşumuyla ilgili ipuçlarına ulaşılması hedefleniyor.