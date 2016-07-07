Japon uydusu Hitomi'nin yok olmadan önceki keşfi

Hitomi uydusu ortadan kaybolmadan hemen önce, 250 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksi kümesini görüntüledi.

Bilim insanları Hitomi’nin Şubat ayında sürüklenmeye başladığını, Mart ayında ise uzayda kontrolden çıktığını açıklamıştı. Uydudan artık sinyal alınamıyor.

Fakat bilim insanları, Hitomi’yle bağlantının tamamen kopmasından hemen önce, uydunun Perseus Takımyıldızı’nda çektiği görüntülere ve verilere ulaştı.

Hitomi, takımyıldız içindeki galaksiler arasında, saatte en az 540 km hızla yol olan sıcak gaz kütlesi hareketlerini görüntüledi.

Uydudan alınan son verilerle birlikte bilim insanları şimdi bu görüntüler üzerine çalışıyor ve gaz hareketlerinin sırrını çözmeye çalışıyor.

Bilim dergisi Nature'da yayımlanan makaleye göre, galaksi kümeleri arasında hareket eden gazlardan ortaya çıkan görüntüler, korkulanın aksine gayet anlaşılır durumda.

Bu görüntülerin beklenen daha az bulanık olması ise çalışmaları kolaylaştırıyor.

Araştırmacılara göre evrenin gelişimini anlayabilmek için, özellikle gaz kümelerindeki hareketleri ve savrulmaları izleyerek galaksi kümelerinin büyüklüğü ölçmek çok önemli.

Galaksi kümelerindeki gazların çok sıcak olduğu ve yoğun olarak karanlık madde içerdiği, dolayısıyla tüm bunların ortasında büyük bir kara deliğin bulunabileceği düşünülüyor.

Birbirinden farklı bu gazların arasındaki etkileşimin düzensiz olduğu düşünülüyordu, fakat Hitomi’nin gözlemleri bu tahminleri çürütecek gibi gözüküyor.

Kanada Waterloo Üniversitesi’nde Fizik ve Astronomi Profesörü Brian McNamara, projenin araştırma ekibinde yer alan bilim insanlarından biri. McNamara, “Gaz, göreceli olarak sabit ve sandığımız gibi savrulan bir şey değil" diyor.

Japonya’nın göz bebeği Hitomi uydusu, galaksi kümelerinin oluşumu ve kara deliklerin etrafındaki zaman ve mekan bükülmeleri üzerine yıllar süren çalışmalar sürdürdü.

Maliyeti 250 milyon doların üzerinde olan uydu, Nasa’yla ortaklaşa yürütülen bir projeydi.

Radar sisteminde sorunlar yaşayan uydudaki arızayı düzeltmek için yapılan girişimler sonuç vermeyince, uyduyla bağlantı koptu.

Hitomi’yle benzer kapasiteye sahip olan yeni bir uydu ise 2028 yılında Avrupa Uzay Ajansı tarafından fırlatılacak.