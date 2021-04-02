Türkiye Kalkınma Bankası'na Japon Uluslararası İşbirliği Bankası'ndan 170 milyon dolar yeşil proje kredisi

Uluslararası Japon İşbirliği Bankası (JBIC), Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda "Yeşil 3" adlı 170 milyon dolar değerindeki kredi anlaşmasını imzaladı. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, anlaşmanın sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde, iklim değişikliğinin çevresel, sosyal ve ekonomik etkileriyle mücadele ettiklerini dile getirdi.

Anlaşma T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisiyle ve iki buçuk yıl geri ödemesiz dönem dahil olmak üzere 12 yıl vadeyle temin edildi. Söz konusu kredi Türkiye'deki yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerini finanse etmek için kullanılacak.

Anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan İbrahim Öztop, "2020 yıl sonu itibariyle kredi portföyümüzün %57’sini yenilenebilir enerji projeleri, %63‘ünü ise sürdürülebilirlik temalı krediler oluşturuyor. JBIC ile imzaladığımız yeşil temalı kredi anlaşmasıyla enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesini ve enerji verimliliğine katkı sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Yeşil temalı üçüncü kredi

JBIC ile imzaladıkları anlaşmanın 3. "Yeşil" temalı kredi anlaşması olduğunu vurgulayan Öztop, "“Yeşil” temalı kredi anlaşmasının ilki Mart 2013, ikincisi ise Mart 2015 tarihlerinde yapıldı. İmzaladığımız bu anlaşma hem iki banka arasındaki yakın ilişkinin hem de ülkemize ve Bankamıza olan güvenin bir göstergesi. Yıllardır süregelen bu kıymetli iş birliği için JBIC’e teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

JBIC'in İstanbul temsilcisi Ryuta Suzuki ise kredi anlaşmasından memnuniyet duyduklarını söyleyerek "Bu kredi programı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile JBIC arasında uzun yıllardır süregelen iş birliği sayesinde gerçekleşti. Ayrıca, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da vermiş oldukları garanti desteği için teşekkürlerimi sunmak isterim. Bu kredinin ileri Japon teknolojilerinin uygulanmasıyla Türkiye’de daha fazla enerji tasarrufu projesinin desteklenmesini sağlayacağını umuyorum." dedi.