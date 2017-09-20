Japon turistler gün doğumunu izleyip, dans etti

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Konyaaltı Sahili\'nde gün doğumunu izleyen Japon turistler fotoğraf çekip, dans etti.

Antalya\'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, gün doğumuyla birlikte ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Falezlerin arkasından saat 06.43\'te yükselmeye başlayan güneş kenti aydınlatırken, deniz üzerindeki yansımasıyla görenleri kendine hayran bıraktı. Sahil bandında yürüyüş yapan bir grup Japon turist, güneşin doğuşunu görünce yürüyüşlerine ara verdi. 7 kişiden oluşan turist grubu, yanlarındaki fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla gün doğumunu fotoğrafladı. Bazı turistler ise sahilde çeşitli akrobasi hareketleri yaparak, dans ederek fotoğraf çektirdi.

Japon turistler, manzaranın eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek çektikleri fotoğrafları ülkelerine döndüklerinde tüm yakınlarına gösterip Antalya\'yı anlatacaklarını söyledi.



FOTOĞRAFLI