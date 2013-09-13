T24 LogoT24 Logo
Gündem

Japon turistin katil zanlısı serbest bırakıldı, 'suçsuzluğum belliydi' dedi

Nevşehir'de bir japon turistin öldürüldüğü saldırıya ilişkin gözlatına alınan ikinci zanlı tutuklandı. Daha önceden tutuklanan Mevlüt Dilaver ise serbest bırakıldı.

13 Eylül 2013 10:35

Nevşehir'in Göreme beldesinde iki Japon turiste yapılan saldırı ile ilgili olaydan bir gün sonra gözaltına alınan ve dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mustafa Volkan Dilaver cinayet zanlısının ifadeleri doğrultusunda serbest bırakıldı.

Dilaver tahliye sonrası yaptığı açıklamada "Suçsuz olduğum belliydi, inanmadılar" dedi.

Öte yandan cinayete ilişkin dün gece Ürgüp'te gözaltına alınan ikinci zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söyleyen ve adliyeye sevk edilen Fatih U., savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, delilleri gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek, nitelikli cinsel saldırı, cebir veya şiddet kullanarak kişileri hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından" tutuklanan zanlı, Nevşehir Kapalı Cezaevine konuldu.

 

Suç aleti bulundu

 

Suçunu itiraf eden zanlı Fatih U.'nun emniyetteki ifadesi doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü sualtı ekiplerince nehirde başlatılan arama çalışmasında suç aleti bıçağa ulaşıldığı öğrenildi.

 

ETİKETLER

japon turistcinayetserbest bırakıldısuçsuztutuklandızanlımahkemenevşehirgöreme

İlgili Haberler

Japon turiste öldürüldükten sonra tecavüz edilmiş!

Nevşehir'de saldırıya uğrayan Japon turistlerden birisinin öldürüldükten sonra tecavüze uğradığı ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24