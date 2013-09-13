Japon turistin katil zanlısı serbest bırakıldı, 'suçsuzluğum belliydi' dedi

Nevşehir'in Göreme beldesinde iki Japon turiste yapılan saldırı ile ilgili olaydan bir gün sonra gözaltına alınan ve dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mustafa Volkan Dilaver cinayet zanlısının ifadeleri doğrultusunda serbest bırakıldı.

Dilaver tahliye sonrası yaptığı açıklamada "Suçsuz olduğum belliydi, inanmadılar" dedi.

Öte yandan cinayete ilişkin dün gece Ürgüp'te gözaltına alınan ikinci zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söyleyen ve adliyeye sevk edilen Fatih U., savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, delilleri gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek, nitelikli cinsel saldırı, cebir veya şiddet kullanarak kişileri hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından" tutuklanan zanlı, Nevşehir Kapalı Cezaevine konuldu.

Suç aleti bulundu

Suçunu itiraf eden zanlı Fatih U.'nun emniyetteki ifadesi doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü sualtı ekiplerince nehirde başlatılan arama çalışmasında suç aleti bıçağa ulaşıldığı öğrenildi.