Japon turiste öldürüldükten sonra tecavüz edilmiş!

Nevşehir’in Göreme beldesinde meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden Japon Mai Kurkiharac’ın öldürüldükten sonra tecavüze uğradığı ortaya çıkartı.

Nevşehir’in Göreme Beldesinde Zemi Vadisinde iki kadın Japon turiste saldırdığı ve birinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.V.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İki gün önce Nevşehir’in Göreme beldesinde bulunan Zemi Vadisi’nde dolaşan 22 yaşındaki Hoshie Teramatsu ile Mai Kurkiharac, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırıda Mai Kurkiharac aldığı bıçak darbeleri sonrasında hayatını kaybetmiş, Hoshie Teramatsu ise ağır yaralanmıştı.

Nevşehir’de polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında MOBESE kameralarında yapılan incelemeler neticesinde katil zanlısı olarak M.V.D. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan zanlı, Nevşehir Devlet Hastanesi’nde yatan Hoshie Teramatsu ile yüzleştirilmiş, Teramatsu kağıda yazdığı yazı ile katil zanlısını teşhis etmişti.

Zanlı M.V.D. bir gün süren sorgusunun ardından bu gün sabah saatlerinde adliyeye çıkarıldı. M.V.D., 8.5 saat süren ifadesinin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanan M.V.D.’nin adliyeden çıkarılması beklenirken, Cumhuriyet Başsavcısının da konu ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

Katil zanlısı Japon turisti öldürdükten sonra tecavüz etmiş

Nevşehir’in Göreme beldesinde meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden Japon Mai Kurkiharac’ın öldürüldükten sonra tecavüze uğradığı ortaya çıkarken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının yakınları görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı.



Zanlı M.V.D. adliyeden çıkarılırken yakınları görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırdı. Çıkan arbede sonucunda çevik kuvvet ekipleri zanlının yakınlarına müdahale etti. Zanlı, jandarma aracına bindirilerek cezaevine götürüldü.

Tutuklama kararının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan soruşturmada elde edilen delil ve bulgulara göre Japon vatandaşlarından Mai Kurkiharac kesici alet kullanılmak suretiyle öldürülerek cinsel saldırıya maruz bırakılmış. Hosie Teramatsu’ya ise cinsel saldırıda bulunarak öldürmeye teşebbüs edilmiştir. Yukarıda anlatılan eylemlerin karşılığı olan ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, bir suçu gizlemek veya yakalanmamak amacıyla öldürmek, nitelikli cinsel saldırı, cebir veya şiddet kullanarak kişileri hürriyetinden yoksun bırakmak’ suçlarının fail veya faillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı yaptığı konusunda hakkında yeterli şüpheler elde edilen M.V.D. isimli şahıs, 10.09.2013 tarihinde saat 13.00’de yakalanarak gözaltına alınmıştır. 11.09.2013 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza çıkarılan M.V.D.’nin ifadesi alınmıştır. Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından dosyada elde edilen deliller kapsamında tutuklanması talebi ile Nevşehir Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmiştir. Şüpheli M.V.D.’nin Nevşehir Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yapılan sorgulamasının ardından şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığı, delillerin halen toplanmakta olması, şüphelinin kaçma veya delilleri gizlemesi yönünde mahkemece şüphe uyanması ve tutuklanmaya sevk edilen, yukarıda yazılı suçların CMK 100. maddesinde sayılan suçlardan olması, yasalarda öngörülen ceza miktarları göz önünde bulundurularak tutuklanmasına karar verilmiştir. Ülkemize turist olarak gelen Japon vatandaşı Mai Kurkiharac’ın öldürülmesi sebebiyle tüm Japon halkına baş sağlığı dileklerimizi sunarız” denildi.