Japon tenisçi tarih yazdı



Sezonun son Grand Slam turnuvası olan ABD Açık'ta 10'uncu gün maçları oynandı. Erkeklerin 1 numarası Sırp Novak Djokovic ve kadınların 1 numarası ABD'li Serena Williams yarı finale yükselirken sürpriz sonuçlar da alındı.

Erkeklerde günün sürprizi 10 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori'nin 3 numaralı seribaşı İsviçreli Stanislas Wawrinka'yı yenmesi oldu. Nishikori Avustralya Açık şampiyonu rakibini 4 saat 15 dakika ve 5 set süren maç sonunda 3-6, 7-5, 7-6, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yendi.

Bu sonuçla bir Grand Slam turnuvasında yarı finale yükselen ilk Japon tenisçi olan Kei Nishikoru'nun son dörtteki rakibi dünya 1 numarası Novak Djokovic oldu. Sırp raket çeyrek final maçında Büyük Britanyalı, 8 numaralı seribaşı Andy Murray'i 3,5 saat süren maç sonunda 7-6, 6-7, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yendi.

Willams set vermedi

Kadınlarda ABD'li Serena Willams da yarı finale zorlanmadan çıktı. Dünya 1 numarası, İtalyan rakibi Flavia Pannetta'yı set vermeyerek 6-3 ve 6-2'lik sonuçla geçti. 33 yaşındaki Williams cuma günkü yarı final maçında bir Grand Slam turnuvasında ilk kez yarı finale yükselen Rus Jekaterina Makarova ile karşılaşacak.

Turnuvanın 17 numaralı seribaşı olan Makarova, sürpriz bir sonuca imza atarak geçen yılın finalisti olan ancak geçirdiği sakatlıklar nedeniyle bu yıl kendisine 16'ncılıkta yer bulan Belaruslu Viktorya Azarenka'yı çeyrek final mücadelesinde 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

Tek kadınlarda yarı finalin diğer mücadelesi Çinli Peng Shuai ile Danimarkalı Caroline Wozniacki arasında oynanacak.