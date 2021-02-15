Japon şirketleri, Olimpiyatların ertelenmesini ya da iptalini istiyor

Japon şirketleri'nin Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesini veya iptalini istedikleri duyuruldu.

Japon düşünce kuruluşu Tokyo Shoko Research tarafından yaptırılan bir anket, Japon iş dünyasının Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesini veya iptali istediklerini ortaya koydu.

Geçen yılın temmuz ayında yapılması planlanan ancak Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Temmuz 2021'e ertelenen Yaz Olimpiyatları'nın ertelenmesini veya iptal edilmesini isteyen Japon şirketlerinin oranı yüzde 53,6'dan yüzde 56 seviyesine yükseldi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın bu yıl yapılmasını isteyen şirketlerin oranı ise yüzde 22,5'ten yüzde 7,7 seviyesine geriledi.