Japon rehineler için rekor fidye talebi



Irak ve Suriye'nin geniş kesimlerini kontrolü altında tutan terör örgütü IŞİD, 72 saat içinde 200 milyon dolar ödenmezse iki Japon rehinenin öldürüleceğini duyurdu.

Video kaydında Japonya "haçlı seferine katılmakla" suçlanıyor. Görüntülerde iki rehine, üzerlerinde turuncu mahkûm tulumlarıyla diz çökmüş durumda görülüyor. Terör örgütünün mesajını aktaran yüzü maskeli kişi ise zaman zaman elindeki bıçağı kameraya doğrultuyor.

Japon Haber Ajansı Jiji, Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın konuyu araştırdığını duyurdu. Rehinelerin kimliği ve kaçırıldıkları yere ilişkin bilgi verilmedi.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun aylardır mevzilerini bombaladığı IŞİD, şimdiye kadar aralarında 3 ABD'li ve 2 İngiliz'in de bulunduğu birçok rehinenin kafasını kesmişti.