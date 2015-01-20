T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Japon rehineler için rekor fidye talebi

Terör örgütü, internet üzerinden yayınladığı bir video aracılığıyla Japon hükümetinden fidye istedi.

20 Ocak 2015 13:29


Irak ve Suriye'nin geniş kesimlerini kontrolü altında tutan terör örgütü IŞİD, 72 saat içinde 200 milyon dolar ödenmezse iki Japon rehinenin öldürüleceğini duyurdu.

Video kaydında Japonya "haçlı seferine katılmakla" suçlanıyor. Görüntülerde iki rehine, üzerlerinde turuncu mahkûm tulumlarıyla diz çökmüş durumda görülüyor. Terör örgütünün mesajını aktaran yüzü maskeli kişi ise zaman zaman elindeki bıçağı kameraya doğrultuyor.

Japon Haber Ajansı Jiji, Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın konuyu araştırdığını duyurdu. Rehinelerin kimliği ve kaçırıldıkları yere ilişkin bilgi verilmedi.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun aylardır mevzilerini bombaladığı IŞİD, şimdiye kadar aralarında 3 ABD'li ve 2 İngiliz'in de bulunduğu birçok rehinenin kafasını kesmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TerörJaponSuriyeIŞİDJaponyaHaber Ajansı Jiji Japonya Dışişleri BakanlığıABDDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/NH/EC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24