-JAPON PRENSİNE ''TÜRK SUSHİSİ'' ANKARA (A.A) - 08.07.2010 - Çeşitli temas ve ziyaretler için Türkiye'ye gelen Japonya Prensi Tomohito Mikasa'ya ''Türk Sushisi'' ikram edilecek. Japon Prensi ve beraberindeki heyete sushi ikramını gerçekleştirecek olan Sushisu Uzakdoğu Restaurant'ın sahibi Gamze Civelekoğlu, sushiyi Japonlar kadar iyi yaptıklarını göstereceklerini söyledi. Türkiye'de 2010 yılının ''Japonya Yılı'' olarak kutlandığını ve bu çerçevede bir dizi etkinlik gerçekleştirildiğini hatırlatan Civelekoğlu, şöyle konuştu: ''Yaklaşık 150 kişilik bir heyetle Türkiye'ye gelen Tomohito Mikasa ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay birlikte 10 Temmuz'da Kırşehir-Kamar Kalehöyük Arkeoloji ve Anadolu Enstitüsü'nün açılışını yapacaklar. Kaman'da gerçekleştirilecek törende Japon prensine ve beraberindeki heyete Türk mutfağından oluşan bir yemek sunumu yapılacak. Yemekte ayrıca Japon prensine, beraberindeki heyete ve Türk konuklara 'Türk sushisi' ikram edeceğiz.'' Ürettikleri ürünlere güvendiklerini ifade eden Gamze Civelekoğlu, ''Biz Japon Prensine sushiyi Japonlar kadar iyi yaptığımızı göstereceğiz. Bu konuda iddialıyız, Japon misafirlerimizin beğenisini kazanacağımıza inanıyoruz'' dedi. Söz konusu ziyareti fırsat bilerek Türkiye'yi Japonya'da tanıtmak istediklerini kaydeden Civelekoğlu, iki ülke arasında iyi ilişkilerin artmasının ticareti de olumlu yansıyacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.