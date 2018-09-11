JAPON PRENSES, 'SEİKİ' GEMİSİNİN MAKETİNİ DENİZ MÜZESİNE HEDİYE ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Japonya İmparatorluğu Deniz Kuvvetlerinin ilk savaş gemisi \"Seiki\"nin maketinin Deniz Müzesine hediye edilmesi törenine katıldı. Beşiktaş\'ta bulunan Deniz Müzesi\'nde düzenlenen teslim törene Mikasa yanı sıra, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Japonya\'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Japonya\'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, Japonya Türkiye Cemiyeti Başkanı Eizo Kobayashi ve Deniz Müzesi Komutanı Deniz Albay İlyas Gültaş katıldı.

“MAKETİN BAĞIŞLANMASI, TÜRK-JAPON DOSTLUĞUNUN ÖLMEZ ANISINA YENİ BİR DEĞER KATMAKTADIR\"

Programda bir konuşma yapan Deniz Müzesi Komutanı Deniz Albay İlyas Gültaş, Türkiye-Japonya ilişkilerinin tarihinde Ertuğrul Fırkateyni olayının ne kadar önemli bir yeri varsa 1878 yılının da önemli bir kavşak noktası olduğunu belirterek, o yıl Prens Komatsu\'nun Seiki savaş gemisi ile İstanbul\'a yaptığı ziyaretin iki ülke ilişkilerini olgunlaştırma yolunda ilk adımı teşkil ettiğini ifade etti. Gültaş, “Bu bağlamda 20 yılı aşkın süredir hizmetler sunan Japonya-Türkiye Cemiyeti tarafından bugün bizlere Seiki savaş gemisinin bir maketinin bağışlanması, Türk-Japon dostluğunun ölmez anısına yeni bir değer katmaktadır. Tarihi geçmişi ve toplumsal değerleri açısından, birbiriyle sayısız ortak yönleri olan iki ülkenin 140 yıllık dostluk geçmişini iki ülke denizcilerinin başlatmış olmasından büyük bir gurur duyduğumuzu vurgulamak isterim. Bu güzel dostluğun ilerlemesi için bugün olduğu gibi yapılan her yeni girişimi ve katkıyı da çok önemsediğimizi belirtmek isterim\" şeklinde konuştu.



Japonya Türkiye Cemiyeti Başkanı Eizo Kobayashi ise törende yaptığı konuşmasında, Ertuğrul Fırkateyni kazasının 125. yıldönümü olan 2015\'te Japonya ve Türkiye arasındaki dostluğu onurlandırmak adına, kazazedeleri Türkiye\'ye getiren savaş gemisinin maketini, 2016\'da yılında bir diğer savaş gemisi maketini Türkiye\'ye takdim ettiğini, Seiki\'nin maketinin de İstanbul\'a gelişiyle proje nihayete ulaştığını anlattı.Kobayashi, Japonya Prensesi Akiko Mikasa\'nın maketi kendi kaligrafisiyle yazdığını belirtti.

Konuşmaların ardından Seiko savaş gemisinin maketini Japonya Türkiye Cemiyeti Başkanı Eizo Kobayashi, Deniz Müzesi Komutanı Deniz Albay İlyas Gültaş\'a hediye etti.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Gültaş\'ın konuşması

- Kobayashi\'nin konuşması

- Maketin hediye edilmesi

- Hatıra fotoğrafı çekilmesi

- Detaylar

