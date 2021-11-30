Japon Prens Akishino, soylu olmayan biriyle evlenen kızı hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi

Japon İmparatorluğu Veliaht Prensi Akishino, medyada en büyük kızı Mako’nun soylu olmayan biriyle evlenmesi üzerine yapılan haberlere tepki gösterdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Japon Prenses Mako, üniversitede tanıştığı sevgilisi Kei Komuro ile evlenerek, imparatorluktaki bütün haklarından vazgeçti. Çift, ABD’ye taşındı.

Çiftin nişanlılığı süresince, Kei Kamuro’nun ailesini dahil olduğu maddiyat konulu tartışmalar, Japon basınında geniş yer buldu. Prenses Mako’nun haberler sonrası travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı belirtildi.

Prens Akishino, kızının yaşadıkları üzerine “Medyayı takip ederseniz, üretilmiş çok sayıda haber göreceksiniz ancak bunun yanında dinlememiz gereken fikirler de var. İnternete gelirsek, burada çok fazla yorum var ve bazıları gerçekten korkunç şeyler söylüyor. Bu haberlerden derin bir şekilde yaralanan insanlar var” dedi.

Akishino “İftira, bir dergide ya da internet üzerinde olsun, kabul edilemezdir. Bir makaleye karşı çıkacaksanız, düzgün standartlar koymalı ve bunu aşanlara tepki göstermelisiniz. Olumsuz haberler devam edebilir bu nedenle bence standartlar belirlemeliyiz” dedi.