Japon otomotiv devleri Rusya'dan çekilme kararı aldı

Japon otomotiv devleri Toyota, Nissan, Honda ve Mazda Rusya'ya Ukrayna saldırıları nedeniyle uygulanan yaptırımlara katılarak bu ülkede üretim yapmayı ve araç yollamayı durduracaklarını açıkladılar.

Japonya’nın en büyük otomobil üreticileri, Ukrayna işgali sonrası tüm dünyaya yayılan ve aralarında Ford Motor Co. ve Exxon Mobil Corp. gibi devlerin de olduğu Rusya’daki ticari faaliyetlere son verme hareketine katıldı.

Toyota Motor Corp. Cuma gününden itibaren St. Petersburg fabrikasındaki üretimi durduracağını ve Rusya’ya araç nakliyatına son vereceğini açıkladı.

Nissan, Honda ve Subaru şirketleri de ülkeye araba ve motosiklet ihracına son vereceğini duyururken Mazda Rusya’daki bir fabrikaya parça teslimatını durduracağını söyledi.

"Barış ortamının tekrar sağlanması umut ediliyor"

Bloomberg'in haberine göre; yayımladığı duyuruda “Toyota, Ukrayna halkının güvenliğiyle ilgili gelişmeleri endişeyle izliyor ve en kısa zamanda barış ortamının tekrar sağlanmasını umut ediyor” ifadelerini kullanan firma küresel gelişmeleri de takip ettiklerini ve gerekli gördükleri konularda karar almaktan çekinmeyeceklerini kaydetti.

Dünya genelinde birçok şirket insan hakları, lojistik ve uluslararası yaptırımların etkisi gibi konularda duyduğu endişelerden dolayı Rusya pazarından çekilmeye devam ediyor. Apple ve Nike daha önce Rusya’da satışlarına son vereceklerini açıklarken United Airlines da Hindistan’a yapacağı uçuşlarda ülkenin hava sahasını kullanmayı bırakacağını duyurdu.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida işgalin durduralamamasının Çin’i Tayvan’a saldırma konusunda cesaretlendirebileceği endişeleri nedeniyle yaptırımlara katılacaklarını açıklamıştı.

Güvenliği için büyük oranda ABD’ye güvenen Japonya’nın Çin ve Rusya ile bazı bölgeler üzerinde egemenlik anlaşmazlıkları bulunuyor.

Kishida hükümeti bazı Rus bankaları için alınan SWIFT’ten çıkarılma ve Rusya Merkez Bankası’nın varlıkları yanında Vladimir Putin başta olmak üzere birçok yetkilinin malvarlıklarını dondurma kararını desteklediklerini açıklamıştı.

Yakıt fiyatlarının şimdiden işletmelere zarar verdiği Japonya’da enerji firmaları batılı muadillerinden farklı olarak Rus şirketleriyle ortak oldukları projelerden çıkma kararı almadılar.

Kishida parlamentoda yaptığı konuşmada Sakhalin II projesine dahil olan firmalar firmalara danışmanlık verebileceklerini fakat kendi bu şirketlerin izleyecekleri politikayla ilgili kendi kararlarını vermeleri gerektiğini söyledi.