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Bilim / Teknoloji

Japon mühendisten ilginç icat

Google'da çalışan yazılım mühendisi Ken Kowamoto, hava durumu konusunda ilginç ve eğlenceli buluşa imza attı

02 Haziran 2015 22:26

Google'da çalışan yazılım mühendisi Ken Kowamoto, hava durumu konusunda ilginç ve eğlenceli buluşa imza attı. Kowamoto'nun 'Tempescope' adını verdiği icadı, ertesi gün olacak hava durumunu canlı bir şekilde, bir cam kutu içinde 'gerçekleştiriyor'.

 

Yani, ertesi gün yağmur yağacaksa, Tempescope içindeki minik bulutlar, aynı şekilde 'yağmur yağdırıyor' veya 'gök gürletiyor.'

 

İnternetteki hava durumu bilgileriyle çalışan bu icat ne yazık ki henüz kar yağdıramıyor ama yine de Kowamoto'nun buluşu enteresan hediye arayışı içinde olanları da memnun edeceğe benziyor.

Hürriyet'in haberine göre, Kowamoto, projesinin hayata geçmesi için fon sitelerinden para toplama niyetinde.

İşte Temposcope'nin videosu:

 

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