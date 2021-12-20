Japon milyarderin 12 günlük uzay yolculuğu sona erdi; "Tuvaletini yapmak çok kolay"

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 12 gün geçiren ve buradaki günlerini belgeleyen Japon milyarder Yusaku Maezawa, Dünya'ya döndü. Youtube'dan takipçilerine uzay yolculuğunu anlatan Maezawa "Tuvaletini yapmak çok kolay" dedi.

İnternet moda sektörü yöneticilerinden Yusaku Maezawa ve asistanı Yozo Hirano, Rus kozmonot Alexander Misurkin ile Kazakistan'a indi. Rus uzay ajansı Roscosmos "Turist uzay aracının uçuşu tamamlandı" dedi.

Üç kişiden oluşan ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 12 gün geçirirken Japon turistler burada gördüklerini belgeledi.

46 yaşındaki milyarder YouTube kanalındaki 1 milyon takipçisine uzayda nasıl dişini fırçaladığını, tuvalete gittiğini anlattı. "Tuvalete gitmek çok kolay" diyen Yaezawa, takipçilerine nasıl yapıldığını da gösterdi.

Japon milyarder diğer videolarında takipçilerine uzayda nasıl uyuduğunu, çay içtiğini de anlattı.

Maezawa, 2023 yılında Elon Musk'ın Space X şirketiyle ay çevresindeki bir misyona, yanına alacağı 8 kişiyle gitmek istiyor.